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18 мая 04:34
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
04:26
Происшествия
Перевернувшийся автобус едва не лишил жизни двух вахтовиков под Хабаровском
04:19
Шоу-бизнес
Борис Корчевников откровенно рассказал о своей экс-супруге
04:00
Общество
Кешбэк за путевки в лагерь можно получить в Приморье
03:57
Происшествия
Пять человек стали жертвами автокатастрофы под Красноярском
03:56
Общество
Врач Тихонова рассказала о правильном использовании кондиционеров
03:45
Общество
Переехавший в Россию англичанин рассказал о первом походе в петербургское кафе
03:41
Общество
Букмекеры считают представительницу Мальты главной фавориткой Евровидения
03:24
Армия
Ударный вертолет Ми-28НМ вооружили новейшими ракетами
03:17
Происшествия
Появилось видео с места крушения вертолета Robinson под Архангельском
03:10
Общество
Казанского стрелка Галявиева признали склонным к суициду
03:00
Общество
Жители Крыма рассказали, как у них складываются отношения с родственниками с Украины
02:51
Общество
Вильфанд назвал сроки ухода 35-градусной жары из Поволжья и Урала
02:31
Общество
Вдохновляющий молодежь на выбор профессии ресурс появится в России
02:30
Общество
Диетолог Бережная объяснила опасность сочетания горячих напитков и алкоголя
02:21
Происшествия
Взрыв газового баллона привел к смерти двух рабочих в Хабаровском крае
02:20
Общество
Актер Миккельсен оценил идею Голливуда выпустить ремейк «Еще по одной»
02:00
Происшествия
Дорожный конфликт в Твери закончился дракой водителей
02:00
Политика
Аналитик объяснил, почему пять принципов ЕС в диалоге с Россией не возымеют успеха
01:56
Происшествия
Разбившийся вертолет в Архангельской области принадлежал ООО «Малышева»
01:48
Происшествия
Полицейские нашли потерявшегося в Нижнем Новгороде шестилетнего мальчика
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Врач Тихонова рассказала о правильном использовании кондиционеров

Общество
Врач Тихонова рассказала о правильном использовании кондиционеров
Невские Новости  /  Никита Нестеров

Москва, 18 мая. Кондиционер может как спасти людей от жары, так и навредить здоровью. Как правильно пользоваться устройствами и не заболеть, объяснила эпидемиолог Дарья Тихонова.

В случае неправильного использования кондиционеров в помещениях есть риск подхватить ангину, аллергию, легионеллез. У человека могут обостриться хронические заболевания, передает РИА Недвижимость.

Чтобы избежать проблем со здоровьем, врач не рекомендует весь день находиться в помещении с работающим кондиционером и не понижать температуру до 18 градусов. Оптимальный показатель — 21–23 градуса, отметила эксперт. Разница между внешней и внутренней температурой должна составлять не больше десяти градусов.

Защититься от вредного воздействия кондиционера можно с помощью увлажнителя воздуха. Если человек работает в офисе, рекомендуется использовать чашку с водой, и делать по одному глотку каждые 15 минут.

здоровье советы кондиционер
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