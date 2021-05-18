Врач Тихонова рассказала о правильном использовании кондиционеров

Москва, 18 мая. Кондиционер может как спасти людей от жары, так и навредить здоровью. Как правильно пользоваться устройствами и не заболеть, объяснила эпидемиолог Дарья Тихонова.

В случае неправильного использования кондиционеров в помещениях есть риск подхватить ангину, аллергию, легионеллез. У человека могут обостриться хронические заболевания, передает РИА Недвижимость.

Чтобы избежать проблем со здоровьем, врач не рекомендует весь день находиться в помещении с работающим кондиционером и не понижать температуру до 18 градусов. Оптимальный показатель — 21–23 градуса, отметила эксперт. Разница между внешней и внутренней температурой должна составлять не больше десяти градусов.

Защититься от вредного воздействия кондиционера можно с помощью увлажнителя воздуха. Если человек работает в офисе, рекомендуется использовать чашку с водой, и делать по одному глотку каждые 15 минут.