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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
04:26
Происшествия
Перевернувшийся автобус едва не лишил жизни двух вахтовиков под Хабаровском
04:19
Шоу-бизнес
Борис Корчевников откровенно рассказал о своей экс-супруге
04:00
Общество
Кешбэк за путевки в лагерь можно получить в Приморье
03:57
Происшествия
Пять человек стали жертвами автокатастрофы под Красноярском
03:56
Общество
Врач Тихонова рассказала о правильном использовании кондиционеров
03:45
Общество
Переехавший в Россию англичанин рассказал о первом походе в петербургское кафе
03:41
Общество
Букмекеры считают представительницу Мальты главной фавориткой Евровидения
03:24
Армия
Ударный вертолет Ми-28НМ вооружили новейшими ракетами
03:17
Происшествия
Появилось видео с места крушения вертолета Robinson под Архангельском
03:10
Общество
Казанского стрелка Галявиева признали склонным к суициду
03:00
Общество
Жители Крыма рассказали, как у них складываются отношения с родственниками с Украины
02:51
Общество
Вильфанд назвал сроки ухода 35-градусной жары из Поволжья и Урала
02:31
Общество
Вдохновляющий молодежь на выбор профессии ресурс появится в России
02:30
Общество
Диетолог Бережная объяснила опасность сочетания горячих напитков и алкоголя
02:21
Происшествия
Взрыв газового баллона привел к смерти двух рабочих в Хабаровском крае
02:20
Общество
Актер Миккельсен оценил идею Голливуда выпустить ремейк «Еще по одной»
02:00
Происшествия
Дорожный конфликт в Твери закончился дракой водителей
02:00
Политика
Аналитик объяснил, почему пять принципов ЕС в диалоге с Россией не возымеют успеха
01:56
Происшествия
Разбившийся вертолет в Архангельской области принадлежал ООО «Малышева»
01:48
Происшествия
Полицейские нашли потерявшегося в Нижнем Новгороде шестилетнего мальчика
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Переехавший в Россию англичанин рассказал о первом походе в петербургское кафе

  /   Обновлено: 18 мая 2021 03:46
Общество
Переехавший в Россию англичанин рассказал о первом походе в петербургское кафе
birchrest.com/

Санкт-Петербург, 18 мая. Британец Крейг Эштон более десяти лет живет в Санкт-Петербурге вместе со своей русской женой, однако местное кафе он посетил впервые.

Англичанин рассказал о самом комичном случае, который напрямую был связан с походом в ресторан. Мужчина всегда был уверен, что знает русский язык свободно, однако, когда Эштон впервые пришел в одно из заведений Северной столицы, это оказалось не так. Официантка во время приема заказа поняла, что перед ней сидит иностранец и предложила Крейгу меню на английском языке.

«Как мне морально тяжело слышать эти слова. Два года обучения, а говорить не умею. О горе мне, о горе мне!» — написал у себя на странице в Facebook Эштон.

Ознакомление с меню на родном языке британцу тоже не особо помогло. При выборе блюда Эштон наткнулся на надпись «Ice cream in the ass. 2 balls». Переводчик проигнорировал сокращение слова «ассортимент», в результате чего в карте появилось неприличное выражение, пишет «Царьград».

Ранее юрист рассказал, что делать с фальсификацией чека в ресторанах. Специалист призвал россиян, прежде всего, подробно ознакомиться со счетом, затем уже производить оплату.

петербург ресторан случай
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