Переехавший в Россию англичанин рассказал о первом походе в петербургское кафе

Санкт-Петербург, 18 мая. Британец Крейг Эштон более десяти лет живет в Санкт-Петербурге вместе со своей русской женой, однако местное кафе он посетил впервые.

Англичанин рассказал о самом комичном случае, который напрямую был связан с походом в ресторан. Мужчина всегда был уверен, что знает русский язык свободно, однако, когда Эштон впервые пришел в одно из заведений Северной столицы, это оказалось не так. Официантка во время приема заказа поняла, что перед ней сидит иностранец и предложила Крейгу меню на английском языке.

«Как мне морально тяжело слышать эти слова. Два года обучения, а говорить не умею. О горе мне, о горе мне!» — написал у себя на странице в Facebook Эштон.

Ознакомление с меню на родном языке британцу тоже не особо помогло. При выборе блюда Эштон наткнулся на надпись «Ice cream in the ass. 2 balls». Переводчик проигнорировал сокращение слова «ассортимент», в результате чего в карте появилось неприличное выражение, пишет «Царьград».

Ранее юрист рассказал, что делать с фальсификацией чека в ресторанах. Специалист призвал россиян, прежде всего, подробно ознакомиться со счетом, затем уже производить оплату.