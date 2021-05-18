Букмекеры считают представительницу Мальты главной фавориткой Евровидения

Роттердам, 18 мая. Эксперты высоко оценивают потенциал певицы из Мальты и считают ее главной фавориткой Евровидения-2021. Россиянке Manizha прогнозируют место в пятерке сильнейших.

Такого мнения придерживаются практически все букмекерские конторы Великобритании. Многие агентства рассказали, что наибольшее количество ставок приходит на победу певицы Дестини Чукуньере. Артистка выступит с треком Je Me Casse.

На вероятное второе место в конкурсе букмекеры поставили представительницу Хорватии. Литва и Украина, по мнению экспертов, займут третье и четвертое места соответственно. Manizha замыкает пятерку сильнейших.

Ясновидящий и участник шоу "Битва экстрасенсов" Анатолий Емельянов также дал прогноз о возможном месте, которое достанется участнице от России. Экстрасенс уверен, что Manizha пройдет в финал и окажется в пятерке лучших исполнителей.