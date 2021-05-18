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новостей
04:26
Происшествия
Перевернувшийся автобус едва не лишил жизни двух вахтовиков под Хабаровском
04:19
Шоу-бизнес
Борис Корчевников откровенно рассказал о своей экс-супруге
04:00
Общество
Кешбэк за путевки в лагерь можно получить в Приморье
03:57
Происшествия
Пять человек стали жертвами автокатастрофы под Красноярском
03:56
Общество
Врач Тихонова рассказала о правильном использовании кондиционеров
03:45
Общество
Переехавший в Россию англичанин рассказал о первом походе в петербургское кафе
03:41
Общество
Букмекеры считают представительницу Мальты главной фавориткой Евровидения
03:24
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03:17
Происшествия
Появилось видео с места крушения вертолета Robinson под Архангельском
03:10
Общество
Казанского стрелка Галявиева признали склонным к суициду
03:00
Общество
Жители Крыма рассказали, как у них складываются отношения с родственниками с Украины
02:51
Общество
Вильфанд назвал сроки ухода 35-градусной жары из Поволжья и Урала
02:31
Общество
Вдохновляющий молодежь на выбор профессии ресурс появится в России
02:30
Общество
Диетолог Бережная объяснила опасность сочетания горячих напитков и алкоголя
02:21
Происшествия
Взрыв газового баллона привел к смерти двух рабочих в Хабаровском крае
02:20
Общество
Актер Миккельсен оценил идею Голливуда выпустить ремейк «Еще по одной»
02:00
Происшествия
Дорожный конфликт в Твери закончился дракой водителей
02:00
Политика
Аналитик объяснил, почему пять принципов ЕС в диалоге с Россией не возымеют успеха
01:56
Происшествия
Разбившийся вертолет в Архангельской области принадлежал ООО «Малышева»
01:48
Происшествия
Полицейские нашли потерявшегося в Нижнем Новгороде шестилетнего мальчика
Все новости

Ударный вертолет Ми-28НМ вооружили новейшими ракетами

Армия
Ударный вертолет Ми-28НМ вооружили новейшими ракетами
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 18 мая. Управляемым и неуправляемым ракетным вооружением нового поколения был оснащен новейший российский ударный вертолет Ми-28НМ «Ночной охотник».

Боевая машина получила круглосуточные управляемые ракеты нового поколения, которые могут уничтожать цели не попадая в зону действия вражеского ПВО, а также неуправляемое ракетное оружие широкого спектра применения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главного конструктора программы «Боевые вертолеты» Национального центра вертолетостроения (НЦВ) им. М. Л. Миля и Н. И. Камова (входит в холдинг «Вертолеты России») Виталия Щербина.

Боевая эффективность «Ночного охотника» также существенно повысится из-за встраивания вертолета в единое информационно-разведывательное цифровое пространство на поле боя. Это дает возможность Ми-28НМ действовать на опережение и эффективно проводить контрудары.

Ранее пилоты Су-30СМ поколения «4++» оперативно-тактической авиации ЗВО официально приступили к боевому дежурству в Курской области. Кроме того, военные осуществили перехват воздушных целей без применения авиационных средств поражения.

россия авиация ночной охотник ми-28нм
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Все новости / Армия / Ударный вертолет Ми-28НМ вооружили новейшими ракетами
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