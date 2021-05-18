Ударный вертолет Ми-28НМ вооружили новейшими ракетами

Москва, 18 мая. Управляемым и неуправляемым ракетным вооружением нового поколения был оснащен новейший российский ударный вертолет Ми-28НМ «Ночной охотник».

Боевая машина получила круглосуточные управляемые ракеты нового поколения, которые могут уничтожать цели не попадая в зону действия вражеского ПВО, а также неуправляемое ракетное оружие широкого спектра применения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главного конструктора программы «Боевые вертолеты» Национального центра вертолетостроения (НЦВ) им. М. Л. Миля и Н. И. Камова (входит в холдинг «Вертолеты России») Виталия Щербина.

Боевая эффективность «Ночного охотника» также существенно повысится из-за встраивания вертолета в единое информационно-разведывательное цифровое пространство на поле боя. Это дает возможность Ми-28НМ действовать на опережение и эффективно проводить контрудары.

Ранее пилоты Су-30СМ поколения «4++» оперативно-тактической авиации ЗВО официально приступили к боевому дежурству в Курской области. Кроме того, военные осуществили перехват воздушных целей без применения авиационных средств поражения.