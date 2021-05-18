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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
04:26
Происшествия
Перевернувшийся автобус едва не лишил жизни двух вахтовиков под Хабаровском
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Шоу-бизнес
Борис Корчевников откровенно рассказал о своей экс-супруге
04:00
Общество
Кешбэк за путевки в лагерь можно получить в Приморье
03:57
Происшествия
Пять человек стали жертвами автокатастрофы под Красноярском
03:56
Общество
Врач Тихонова рассказала о правильном использовании кондиционеров
03:45
Общество
Переехавший в Россию англичанин рассказал о первом походе в петербургское кафе
03:41
Общество
Букмекеры считают представительницу Мальты главной фавориткой Евровидения
03:24
Армия
Ударный вертолет Ми-28НМ вооружили новейшими ракетами
03:17
Происшествия
Появилось видео с места крушения вертолета Robinson под Архангельском
03:10
Общество
Казанского стрелка Галявиева признали склонным к суициду
03:00
Общество
Жители Крыма рассказали, как у них складываются отношения с родственниками с Украины
02:51
Общество
Вильфанд назвал сроки ухода 35-градусной жары из Поволжья и Урала
02:31
Общество
Вдохновляющий молодежь на выбор профессии ресурс появится в России
02:30
Общество
Диетолог Бережная объяснила опасность сочетания горячих напитков и алкоголя
02:21
Происшествия
Взрыв газового баллона привел к смерти двух рабочих в Хабаровском крае
02:20
Общество
Актер Миккельсен оценил идею Голливуда выпустить ремейк «Еще по одной»
02:00
Происшествия
Дорожный конфликт в Твери закончился дракой водителей
02:00
Политика
Аналитик объяснил, почему пять принципов ЕС в диалоге с Россией не возымеют успеха
01:56
Происшествия
Разбившийся вертолет в Архангельской области принадлежал ООО «Малышева»
01:48
Происшествия
Полицейские нашли потерявшегося в Нижнем Новгороде шестилетнего мальчика
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Появилось видео с места крушения вертолета Robinson под Архангельском

  /   Обновлено: 18 мая 2021 03:24
Происшествия
Появилось видео с места крушения вертолета Robinson под Архангельском
Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану  /  16.mchs.gov.ru

Архангельск, 18 мая. Видеозапись с места падения вертолета Robinson в Архангельской области было опубликовано региональным управлением МЧС России.

Жертвой крушения воздушного судна стал один человек и два госпитализированы с травмами. Четвертый пропал без вести. Экстренные службы в данный момент приступили к поискам. Пассажиры рухнувшего вертолета направлялись на охоту.

Пилотом разбившегося летательного аппарата был мастер спорта СССР по вертолетным гонкам Вадим Сазонов. Об этом сообщил информатор Федерального агенства новостей.

вертолет крушение robinson
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Все новости / Происшествия / Появилось видео с места крушения вертолета Robinson под Архангельском
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