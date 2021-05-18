Появилось видео с места крушения вертолета Robinson под Архангельском

Архангельск, 18 мая. Видеозапись с места падения вертолета Robinson в Архангельской области было опубликовано региональным управлением МЧС России.

Жертвой крушения воздушного судна стал один человек и два госпитализированы с травмами. Четвертый пропал без вести. Экстренные службы в данный момент приступили к поискам. Пассажиры рухнувшего вертолета направлялись на охоту.

Пилотом разбившегося летательного аппарата был мастер спорта СССР по вертолетным гонкам Вадим Сазонов. Об этом сообщил информатор Федерального агенства новостей.