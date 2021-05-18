Казанского стрелка Галявиева признали склонным к суициду

Москва, 18 мая. Арестованного 19-летнего Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в школе №175 в Казани, поставили на учет как склонного к суициду.

Стрелок содержится в одиночной камере, ему предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу. В связи с постановкой на учет за Галявиевым будет осуществляться особый надзор, передает РИА Новости.

«Он состоит на профилактическом учете как лицо, склонное к совершению суицида», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Казанский стрелок ворвался в гимназию и устроил стрельбу. В результате его действий погибли девять человек, семеро из которых дети, еще 24 человека пострадали. Галявиев сдался силовикам из-за страха перед смертью.