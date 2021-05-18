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18 мая 03:03
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03:00
Общество
Жители Крыма рассказали, как у них складываются отношения с родственниками с Украины
02:51
Общество
Вильфанд назвал сроки ухода 35-градусной жары из Поволжья и Урала
02:31
Общество
Вдохновляющий молодежь на выбор профессии ресурс появится в России
02:30
Общество
Диетолог Бережная объяснила опасность сочетания горячих напитков и алкоголя
02:21
Происшествия
Взрыв газового баллона привел к смерти двух рабочих в Хабаровском крае
02:20
Общество
Актер Миккельсен оценил идею Голливуда выпустить ремейк «Еще по одной»
02:00
Происшествия
Дорожный конфликт в Твери закончился дракой водителей
02:00
Политика
Аналитик объяснил, почему пять принципов ЕС в диалоге с Россией не возымеют успеха
01:56
Происшествия
Разбившийся вертолет в Архангельской области принадлежал ООО «Малышева»
01:48
Происшествия
Полицейские нашли потерявшегося в Нижнем Новгороде шестилетнего мальчика
01:40
Происшествия
Пострадавшие при крушении вертолета под Архангельском приехали из Карелии
01:37
Происшествия
Погибший пилот вертолета Robinson попадал в аварию в 2020 году
01:34
Происшествия
Находившиеся в разбившемся вертолете под Архангельском направлялись на охоту
01:21
Шоу-бизнес
Обладательница «Грэмми» Ариана Гранде тайно вышла замуж за риелтора
01:10
Экономика
Норматив стоимости жилья может вырасти на 13% в России
01:00
Общество
Проблему с водой в Алуште намерены решить в ближайшую неделю
00:51
Происшествия
Чемпион мира по вертолетному спорту погиб при крушении Robinson под Архангельском
00:37
Шоу-бизнес
«Очень мерзко и неприятно»: Борисова рассказала о домогательствах руководителя
00:35
Происшествия
Разбившийся под Архангельском вертолет не имел разрешения на полет
00:14
Общество
Диетолог Шмелева дала советы по восполнению водного баланса в жару
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Вильфанд назвал сроки ухода 35-градусной жары из Поволжья и Урала

Общество
Вильфанд назвал сроки ухода 35-градусной жары из Поволжья и Урала
ratingmax.ru  /  Ratingmax - спорт, здоровье, финансы

Москва, 18 мая. Жаркая погода продержится на территории Урала и Поволжья до конца недели. Соответствующее заявление сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сейчас в регионах Урала и Поволжья наблюдается 35-градусная жара, которая на 10–12 градусов превышает климатическую норму. Такая погода будет наблюдаться в указанных регионах до следующей недели, уточнил синоптик в беседе с ТАСС.

Сильное потепление наблюдается и в Москве. В минувший понедельник погода в столице побила рекорд 1958 года. Температура воздуха в регионе накануне достигала отметки в 27,5 градуса, что на 0,4 градуса больше прошлого максимального показателя.

погода урал гидрометцентр вильфанд поволжье
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