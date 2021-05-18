Вильфанд назвал сроки ухода 35-градусной жары из Поволжья и Урала

Москва, 18 мая. Жаркая погода продержится на территории Урала и Поволжья до конца недели. Соответствующее заявление сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сейчас в регионах Урала и Поволжья наблюдается 35-градусная жара, которая на 10–12 градусов превышает климатическую норму. Такая погода будет наблюдаться в указанных регионах до следующей недели, уточнил синоптик в беседе с ТАСС.

Сильное потепление наблюдается и в Москве. В минувший понедельник погода в столице побила рекорд 1958 года. Температура воздуха в регионе накануне достигала отметки в 27,5 градуса, что на 0,4 градуса больше прошлого максимального показателя.