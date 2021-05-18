Вдохновляющий молодежь на выбор профессии ресурс появится в России

Москва, 18 мая. Просветительские и мотивирующие выступления людей из разных профессий объединят в один общий проект в рамках всероссийского проекта «Вдохновители».

Ресурс будет предназначен для школьников и студентов, многие из которых затрудняются в выборе будущей профессии, сообщил руководитель проекта, президент Ассоциации импакт-инвесторов Михаил Палей. Молодежь сможет познакомиться с деятельностью врачей, предпринимателей, общественных деятелей и других, передает ТАСС.

«Сейчас детям из простых семей в возрасте 10-18 лет не хватает примеров молодых соотечественников, которые могут вдохновить их на достижение результатов в учебе и выбор профессии», — сказал Палей.

Запуск проекта «Вдохновители» запланирован ан 18 мая, он пройдет в онлайн-формате. К трансляции подключатся более 50 регионов страны.

Ранее сообщалось, что спикерами мероприятия станут представители госкорпорации «Ростех», создатели вакцины «Спутник V», участники команды «КАМАЗ мастер» и другие. Организаторы проекта намерены показать молодежи конкурентоспособность России в мире.