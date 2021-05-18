Диетолог Бережная объяснила опасность сочетания горячих напитков и алкоголя

Москва, 18 мая. Горячие напитки способны вызвать изжогу слизистой оболочки. Какой должна быть оптимальная температура, и с чем нельзя смешивать чай, рассказала диетолог Ирина Бережная.

Горячие напитки, такие как чай, должны быть комфортной температуры, но не выше 37 градусов. В противном случае кипяток будет представлять опасность для здоровья, передает радио Sputnik.

Чай может испортить вкус некоторых продуктов. А если жирную еду запивать напитком выше 37 градусов, то большее количества жира, которое попадает в организм, негативно скажется на здоровье, уточнила Бережная.

Если человек захочет запить чаем алкоголь, существует вероятность ожога. При попадании в горячую среду спирт быстрее всасывается и расширяет мелкие сосуды. Это приводит к быстрому опьянению и нагрузке на сердечно-сосудистую и нервную систему.

«Чай с алкоголем не сочетается, потому что в таком случае часть алкоголя может всасываться с дополнительными токсическими веществами», — предупредила Бережная.

Чай обладает рядом полезных свойств. Но если этот напиток неправильно заварить, то целебные свойства могут сойти на нет. Самой распространенной ошибкой американские эксперты назвали добавление искусственных подсластителей.