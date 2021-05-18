Взрыв газового баллона привел к смерти двух рабочих в Хабаровском крае

Хабаровск, 18 мая. Четыре сотрудника золотодобывающей артели «Ниман» стали жертвами аварии во время работы в Хабаровском крае. Об этом сообщили средства массовой информации.

Газовый баллон взорвался в будке автомобиля ГАЗ-66. Два работника получили травмы, еще двое погибли. Инцидент произошел в 30 километрах от поселка Софийск Верхнебуреинского района. Местная прокуратура проведет проверку на предмет соблюдения требований охраны труда.

Уголовное дело ранее возбудили после гибели людей в пожаре в частном автосервисе в Мытищах. Возгорание площадью в 200 квадратных метров произошло после хлопка газового баллона. В результате происшествия погибли пять человек.