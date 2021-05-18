Актер Миккельсен оценил идею Голливуда выпустить ремейк «Еще по одной»

Москва, 18 мая. Датский актер Мадс Миккельсен стал звездой фильма «Еще по одной». Что он думает по поводу идеи Голливуда снять ремейк, рассказали в Entertainment Weekly.

Планы сделать ремейк «Еще по одной» появились сразу после вручения премий «Оскар». Режиссер оригинальной версии Томас Винтерберг поддержал западных коллег. Теперь свое мнение высказал звезда ленты Миккельсен.

«Идея голливудского ремейка весьма интересна. Между нациями существуют определенные культурные различия в отношении алкоголя. [...] Многих интересует: выберут ли они какой-то другой подход? [...] Фильм ведь на самом деле о принятии жизни и обретении себя, поэтому если они правильно усвоят суть, в плане спиртного у них точно будет свобода», — отметил актер.

Права на ремейк «Еще по одной» получила компания звезды «Титаника» Леонардо Ди Каприо Appian Way. Сам актер исполнит главную роль в предстоящей картине. Пока для ленты не нашли режиссера и сценариста.