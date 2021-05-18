Дорожный конфликт в Твери закончился дракой водителей

Тверь, 18 мая. Водители устроили драку на проезжей части после ДТП на остановке «Технический университет» в Твери. Инцидент произошел вечером 17 мая.

Все началось со столкновения легковой машины и автомобиля такси. Сначала водители устроили словесную перепалку, после чего владелец легковушки начал бить ногой такси. Об этом свидетельствуют кадры видео, снятого очевидцами.

В ответ на агрессивные действия оппонента водитель такси достал из багажника предмет, похожий на палку, и начал бить по чужому автомобилю. Затем он направил палку в сторону обидчика. Однако последний не растерялся и побежал за водителем такси прямо по проезжей части. Финал конфликта остается неизвестным.

Местные СМИ обратились за комментарием в областное УМВД. Там отметили, что в курсе инцидента, однако к моменту их прибытия на месте происшествия уже никого не было.

В Южно-Сахалинске посетители бара набросились на местных жителей, которые пришли в заведение в женской одежде. Остановить агрессивных молодых людей удалось с помощью перцового баллончика. Пострадавшие уже написали заявление в полицию на обидчиков.