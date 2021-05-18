Разбившийся вертолет в Архангельской области принадлежал ООО «Малышева»

Архангельск, 18 мая. Вертолет Robinson, который потерпел крушение в Архангельской области, находился в собственности ООО «Малышева» в Подмосковье.

Жертвой крушения воздушного судна стал один человек и двое получили травмы. Четвертого пассажира объявили пропавшим без вести. Специалисты экстренных служб занимаются поисками. Пассажиры рухнувшего вертолета направлялись на охоту, сообщил источник ФАН.

Ранее Северо-Западное СУ на транспорте Следственного комитета России сообщило, что вертолет Robinson потерпел крушение в Архангельской области. Один человек погиб, двое ранены, еще одного ищут спасатели.