Полицейские нашли потерявшегося в Нижнем Новгороде шестилетнего мальчика

Нижний Новгород, 18 мая. Сотрудники правоохранительных органов заметили шестилетнего мальчика в районе Сормово в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили Telegram-каналы.

Ребенок ушел из дома, взяв у мамы 50 рублей, и не вернулся. Мальчика, прогуливающегося в компании неизвестного мужчины, заметили полицейские. Пропавший ребенок здоров, правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что мальчик пропал с детской площадки. Жители Нижнего Новгорода несколько раз видели его вместе с бездомными в черте города. К поискам были подключены волонтеры и правоохранительные органы.