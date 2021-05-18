Пострадавшие при крушении вертолета под Архангельском приехали из Карелии

Архангельск, 18 мая. Пассажиры разбившегося вертолета Robinson родом из Карелии. Они прилетели в Архангельскую область на охоту, сообщил источник ФАН.

Крушение частного вертолета Robinson произошло накануне вечером в Архангельской области. В результате происшествия погиб советский спортсмен Вадим Сазонов. Два человека получили травмы, поиски еще одного туриста продолжаются.

Северо-Западная транспортная прокуратура ранее начала проверку по факту трагедии. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть человека». Предварительно установлено, что причиной крушения вертолета могли стать отказ техники или перегруз.