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Жители Крыма рассказали, как у них складываются отношения с родственниками с Украины
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Общество
Вильфанд назвал сроки ухода 35-градусной жары из Поволжья и Урала
02:31
Общество
Вдохновляющий молодежь на выбор профессии ресурс появится в России
02:30
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Диетолог Бережная объяснила опасность сочетания горячих напитков и алкоголя
02:21
Происшествия
Взрыв газового баллона привел к смерти двух рабочих в Хабаровском крае
02:20
Общество
Актер Миккельсен оценил идею Голливуда выпустить ремейк «Еще по одной»
02:00
Происшествия
Дорожный конфликт в Твери закончился дракой водителей
02:00
Политика
Аналитик объяснил, почему пять принципов ЕС в диалоге с Россией не возымеют успеха
01:56
Происшествия
Разбившийся вертолет в Архангельской области принадлежал ООО «Малышева»
01:48
Происшествия
Полицейские нашли потерявшегося в Нижнем Новгороде шестилетнего мальчика
01:40
Происшествия
Пострадавшие при крушении вертолета под Архангельском приехали из Карелии
01:37
Происшествия
Погибший пилот вертолета Robinson попадал в аварию в 2020 году
01:34
Происшествия
Находившиеся в разбившемся вертолете под Архангельском направлялись на охоту
01:21
Шоу-бизнес
Обладательница «Грэмми» Ариана Гранде тайно вышла замуж за риелтора
01:10
Экономика
Норматив стоимости жилья может вырасти на 13% в России
01:00
Общество
Проблему с водой в Алуште намерены решить в ближайшую неделю
00:51
Происшествия
Чемпион мира по вертолетному спорту погиб при крушении Robinson под Архангельском
00:37
Шоу-бизнес
«Очень мерзко и неприятно»: Борисова рассказала о домогательствах руководителя
00:35
Происшествия
Разбившийся под Архангельском вертолет не имел разрешения на полет
00:14
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Пострадавшие при крушении вертолета под Архангельском приехали из Карелии

  /   Обновлено: 18 мая 2021 02:46
Происшествия
Пострадавшие при крушении вертолета под Архангельском приехали из Карелии
Prt Scr youtube.com  /  Следственный комитет Российской Федерации

Архангельск, 18 мая. Пассажиры разбившегося вертолета Robinson родом из Карелии. Они прилетели в Архангельскую область на охоту, сообщил источник ФАН.

Крушение частного вертолета Robinson произошло накануне вечером в Архангельской области. В результате происшествия погиб советский спортсмен Вадим Сазонов. Два человека получили травмы, поиски еще одного туриста продолжаются.

Северо-Западная транспортная прокуратура ранее начала проверку по факту трагедии. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть человека». Предварительно установлено, что причиной крушения вертолета могли стать отказ техники или перегруз.

вертолет карелия архангельская область крушение вертолета
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