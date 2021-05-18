Погибший пилот вертолета Robinson попадал в аварию в 2020 году

Пилот разбившегося в Архангельской области вертолета Robinson уже попадал в аварию в январе прошлого года, сообщает источник ФАН.

Тогда воздушное судно, которым он управлял, совершило аварийную посадку в Московской области. Пилоту понадобилась помощь медиков из-за повреждения позвоночника.

По предварительным данным, пассажиры вертолета и пилот следовали на охоту. Информация о крушении поступила вечером 17 мая.

Катастрофа случилась в районе острова Мудьюг. Погиб один человек, два пассажира получили серьезные ранения, сообщили в Северо-Западном СУ на транспорте СК РФ.