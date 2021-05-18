Находившиеся в разбившемся вертолете под Архангельском направлялись на охоту

Архангельск, 18 мая. Авиакатастрофа с участием вертолета произошла в Архангельской области. Стало известно, что находившиеся пассажиры следовали на охоту. Об этом сообщил источник ФАН.

По имеющейся информации, сообщение о крушении поступило 17 мая в 21:25. Вертолет Robinson вылетел из аэропорта Васьково Архангельской области и разбился в районе острова Мудьюг.

При крушении воздушного судна погиб один человек и двое пострадали. Четвертый пассажир числится без вести пропавшим. Спасатели организовали поиски.

По факту данного инцидента Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Соответствующее расследование поручили Северо-Западной транспортной прокуратуре.