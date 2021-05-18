Обладательница «Грэмми» Ариана Гранде тайно вышла замуж за риелтора

Лос-Анджелес, 18 мая. Певица Ариана Гранде и ее парень Далтон Гомес устроили скромную тайную свадьбу. Церемония бракосочетания состоялась в кругу близких пары.

Свадьба 27-летней певицы и риелтора прошла в минувшие выходные. Церемонию устроили в одном из домов Арины Гранде. На глазах у 20 гостей молодожены произнесли клятвы верности друг другу.

О помолвке Арианы Гранде стало известно еще в декабре прошлого года. Тогда обладательница «Грэмми» призналась, что безумно счастлива и готова провести всю жизнь рядом с Далтоном Гомесом.

История знакомства пары достаточно простая. В начале 2020 года Гранде подыскивала для себя новый дом и решила воспользоваться услугами агентства по недвижимости, в котором работал Гомес. Певица сразу же влюбилась и проявила инициативу первой. Позже она посвятила избраннику альбом Positions.

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