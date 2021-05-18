Норматив стоимости жилья может вырасти на 13% в России

Москва, 18 мая. Стоимость квадратного метра общей площади жилья в России во втором полугодии планируют поднять до 55 720 рублей. Соответствующий проект приказа подготовил Минстрой РФ.

Нормативная стоимость квадратного метра жилья в первом полугодии текущего года составляет 49 173 рубля. Во второй половине она увеличится на 13%, говорится в проекте приказа Минстроя РФ.

«Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2021 года в размере 55 720 рублей», — отмечается в проекте.

Минстрой предлагает показатели средней стоимости жилья для каждого субъекта РФ на третий квартал 2021 года. Например, в 61 регионе стоимость за «квадрат» увеличить, а в других — оставить без изменений или снизить.

Многие жители России приобретают жилье в новостройках в ипотеку. Сейчас власти страны рассматривают возможность продления льготной программы по поручению президента России Владимира Путина.