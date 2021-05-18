Чемпион мира по вертолетному спорту погиб при крушении Robinson под Архангельском

Сазонов Вадим Николаевич занимался вертолетными гонками с 1984 года, был членом сборной команды России с 2010 года, обладал титулом мастера спорта СССР. Согласно предварительным данным, падение воздушного судна было вызвано отказом технических приборов или перегрузом.

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Ранее Северо-Западное СУ на транспорте Следственного комитета России сообщило, что вертолет Robinson потерпел крушение в Архангельской области. Один человек погиб, двое ранены, еще одного ищут спасатели.