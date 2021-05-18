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Обладательница «Грэмми» Ариана Гранде тайно вышла замуж за риелтора
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Экономика
Норматив стоимости жилья может вырасти на 13% в России
01:00
Общество
Проблему с водой в Алуште намерены решить в ближайшую неделю
00:51
Происшествия
Чемпион мира по вертолетному спорту погиб при крушении Robinson под Архангельском
00:37
Шоу-бизнес
«Очень мерзко и неприятно»: Борисова рассказала о домогательствах руководителя
00:35
Происшествия
Разбившийся под Архангельском вертолет не имел разрешения на полет
00:14
Общество
Диетолог Шмелева дала советы по восполнению водного баланса в жару
00:02
Общество
Отдыху быть: топ-5 бюджетных стран, которые открыты для россиян
23:52
Происшествия
Установлены личности пассажиров вертолета, который упал под Архангельском
23:46
Происшествия
Стали известны предварительные причины крушения вертолета под Архангельском
23:38
Происшествия
Пропавшие в результате крушения вертолета туристы оказались москвичами
23:33
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета под Архангельском
23:32
Происшествия
Спасатели ищут четвертого пассажира упавшего вертолета в Архангельской области
23:30
Происшествия
Шестилетний ребенок пропал с детской площадки в Нижнем Новгороде
23:21
Происшествия
Потерпевший крушение в Архангельской области вертолет Robinson был частным
23:05
Происшествия
Пожилая жительница Твери выпала из окна квартиры на четвертом этаже
23:00
Общество
Как и когда появилась цветная фотография
22:57
Политика
Белов озвучил у Скабеевой опасения Украины о реакции РФ на дело Медведчука
22:49
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Чемпион мира по вертолетному спорту погиб при крушении Robinson под Архангельском

  /   Обновлено: 18 мая 2021 01:20
Происшествия
Чемпион мира по вертолетному спорту погиб при крушении Robinson под Архангельском
Пресс-служба СК РФ

Сазонов Вадим Николаевич занимался вертолетными гонками с 1984 года, был членом сборной команды России с 2010 года, обладал титулом мастера спорта СССР. Согласно предварительным данным, падение воздушного судна было вызвано отказом технических приборов или перегрузом.

Чемпион мира по вертолетному спорту погиб при крушении Robinson под Архангельском
www.facebook.com  / Вадим Сазонов

Ранее Северо-Западное СУ на транспорте Следственного комитета России сообщило, что вертолет Robinson потерпел крушение в Архангельской области. Один человек погиб, двое ранены, еще одного ищут спасатели.

крушение гибель robinson
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