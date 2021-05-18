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18 мая 01:31
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
01:21
Шоу-бизнес
Обладательница «Грэмми» Ариана Гранде тайно вышла замуж за риелтора
01:10
Экономика
Норматив стоимости жилья может вырасти на 13% в России
01:00
Общество
Проблему с водой в Алуште намерены решить в ближайшую неделю
00:51
Происшествия
Чемпион мира по вертолетному спорту погиб при крушении Robinson под Архангельском
00:37
Шоу-бизнес
«Очень мерзко и неприятно»: Борисова рассказала о домогательствах руководителя
00:35
Происшествия
Разбившийся под Архангельском вертолет не имел разрешения на полет
00:14
Общество
Диетолог Шмелева дала советы по восполнению водного баланса в жару
00:02
Общество
Отдыху быть: топ-5 бюджетных стран, которые открыты для россиян
23:52
Происшествия
Установлены личности пассажиров вертолета, который упал под Архангельском
23:46
Происшествия
Стали известны предварительные причины крушения вертолета под Архангельском
23:38
Происшествия
Пропавшие в результате крушения вертолета туристы оказались москвичами
23:33
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета под Архангельском
23:32
Происшествия
Спасатели ищут четвертого пассажира упавшего вертолета в Архангельской области
23:30
Происшествия
Шестилетний ребенок пропал с детской площадки в Нижнем Новгороде
23:21
Происшествия
Потерпевший крушение в Архангельской области вертолет Robinson был частным
23:05
Происшествия
Пожилая жительница Твери выпала из окна квартиры на четвертом этаже
23:00
Общество
Как и когда появилась цветная фотография
22:57
Политика
Белов озвучил у Скабеевой опасения Украины о реакции РФ на дело Медведчука
22:49
Политика
Прибалтике может сильно навредить включение в список недружественных стран РФ
22:46
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«Очень мерзко и неприятно»: Борисова рассказала о домогательствах руководителя

Шоу-бизнес
«Очень мерзко и неприятно»: Борисова рассказала о домогательствах руководителя
Федеральное агентство новостей

Москва, 18 мая. Телеведущая Дана Борисова поддержала актрису Елену Проклову, рассказавшую о пережитых домогательствах. По словам теледивы, ей тоже пришлось столкнуться с подобным.

В беседе со СМИ телеведущая сообщила, что с непристойными предложениями к ней не раз обращался ее руководитель, который позволял себе «распускать руки» даже на светских раутах.

«Он под разными предлогами пытался позвать к себе в кабинет и прикасаться или пытаться раздеть. К счастью, на тот момент я была уже взрослой девочкой. Но от этого все равно не легче. Это очень мерзко и неприятно, так как ты уязвима и загнана в угол, не знаешь кому об этом рассказать», — вспоминает Борисова.

Она рада, что сегодня отношение к харассменту меняется, ведь раньше жертвы сексуальных домогательств «боялись говорить об этом, чтобы избежать всеобщего порицания и расправы со стороны обидчика». Борисова подчеркнула, что поддерживает Проклову.

«Считаю, что она большой молодец, что не стала молчать. Поражаюсь, что столько лет она держала это в себе», — добавила телеведущая.

О пережитом 67-летняя Проклова рассказала на шоу «Секрет на миллион». По ее словам, она столкнулась с сексуальными домогательствами дважды — когда ей было 12 и 15 лет.

Признание актрисы вызвало волну критики в ее адрес. Многие звезды не поддержали артистку. В частности королева русского шансона Любовь Успенская выразила мнение, что сейчас знаменитости просто мстят с помощью своих откровений или пытаются так пропиариться. Вдова Олега Табакова, актриса Марина Зудина тоже нелестно отозвалась о женщинах, рассказывающих о харассменте. Она назвала подобные публичные признания «маразмом».

Дана Борисова борисова домогательства харассмент проклова
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Все новости / Шоу-бизнес / «Очень мерзко и неприятно»: Борисова рассказала о домогательствах руководителя
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