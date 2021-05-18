«Очень мерзко и неприятно»: Борисова рассказала о домогательствах руководителя

Москва, 18 мая. Телеведущая Дана Борисова поддержала актрису Елену Проклову, рассказавшую о пережитых домогательствах. По словам теледивы, ей тоже пришлось столкнуться с подобным.

В беседе со СМИ телеведущая сообщила, что с непристойными предложениями к ней не раз обращался ее руководитель, который позволял себе «распускать руки» даже на светских раутах.

«Он под разными предлогами пытался позвать к себе в кабинет и прикасаться или пытаться раздеть. К счастью, на тот момент я была уже взрослой девочкой. Но от этого все равно не легче. Это очень мерзко и неприятно, так как ты уязвима и загнана в угол, не знаешь кому об этом рассказать», — вспоминает Борисова.

Она рада, что сегодня отношение к харассменту меняется, ведь раньше жертвы сексуальных домогательств «боялись говорить об этом, чтобы избежать всеобщего порицания и расправы со стороны обидчика». Борисова подчеркнула, что поддерживает Проклову.

«Считаю, что она большой молодец, что не стала молчать. Поражаюсь, что столько лет она держала это в себе», — добавила телеведущая.

О пережитом 67-летняя Проклова рассказала на шоу «Секрет на миллион». По ее словам, она столкнулась с сексуальными домогательствами дважды — когда ей было 12 и 15 лет.

Признание актрисы вызвало волну критики в ее адрес. Многие звезды не поддержали артистку. В частности королева русского шансона Любовь Успенская выразила мнение, что сейчас знаменитости просто мстят с помощью своих откровений или пытаются так пропиариться. Вдова Олега Табакова, актриса Марина Зудина тоже нелестно отозвалась о женщинах, рассказывающих о харассменте. Она назвала подобные публичные признания «маразмом».