Разбившийся под Архангельском вертолет не имел разрешения на полет

Архангельск, 18 мая. Полет вертолета Robinson, потерпевшего крушение в Архангельской области, был несанкционированным. Он состоялся без соответствующего разрешения от организации воздушного движения.

Крушение вертолета произошло недалеко от острова Мудьюг Архангельской области. В качестве возможных версий трагедии рассматриваются отказ техники или перегруз. Воздушное судно вылетело из аэропорта Васьково.

На борту находились четыре человека, один из которых получил смертельные травмы. Двое пострадавших переданы медиками, поиски еще одного человека продолжаются.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть человека». Расследованием инцидента занимается Северо-Западная транспортная прокуратура.