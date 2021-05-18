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Норматив стоимости жилья может вырасти на 13% в России
01:00
Общество
Проблему с водой в Алуште намерены решить в ближайшую неделю
00:51
Происшествия
Чемпион мира по вертолетному спорту погиб при крушении Robinson под Архангельском
00:37
Шоу-бизнес
«Очень мерзко и неприятно»: Борисова рассказала о домогательствах руководителя
00:35
Происшествия
Разбившийся под Архангельском вертолет не имел разрешения на полет
00:14
Общество
Диетолог Шмелева дала советы по восполнению водного баланса в жару
00:02
Общество
Отдыху быть: топ-5 бюджетных стран, которые открыты для россиян
23:52
Происшествия
Установлены личности пассажиров вертолета, который упал под Архангельском
23:46
Происшествия
Стали известны предварительные причины крушения вертолета под Архангельском
23:38
Происшествия
Пропавшие в результате крушения вертолета туристы оказались москвичами
23:33
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета под Архангельском
23:32
Происшествия
Спасатели ищут четвертого пассажира упавшего вертолета в Архангельской области
23:30
Происшествия
Шестилетний ребенок пропал с детской площадки в Нижнем Новгороде
23:21
Происшествия
Потерпевший крушение в Архангельской области вертолет Robinson был частным
23:05
Происшествия
Пожилая жительница Твери выпала из окна квартиры на четвертом этаже
23:00
Общество
Как и когда появилась цветная фотография
22:57
Политика
Белов озвучил у Скабеевой опасения Украины о реакции РФ на дело Медведчука
22:49
Политика
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Разбившийся под Архангельском вертолет не имел разрешения на полет

  /   Обновлено: 18 мая 2021 00:47
Происшествия
Разбившийся под Архангельском вертолет не имел разрешения на полет
vertolet.ru

Архангельск, 18 мая. Полет вертолета Robinson, потерпевшего крушение в Архангельской области, был несанкционированным. Он состоялся без соответствующего разрешения от организации воздушного движения.

Крушение вертолета произошло недалеко от острова Мудьюг Архангельской области. В качестве возможных версий трагедии рассматриваются отказ техники или перегруз. Воздушное судно вылетело из аэропорта Васьково.

На борту находились четыре человека, один из которых получил смертельные травмы. Двое пострадавших переданы медиками, поиски еще одного человека продолжаются.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть человека». Расследованием инцидента занимается Северо-Западная транспортная прокуратура.

вертолет авиакатастрофа архангельская область
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Все новости / Происшествия / Разбившийся под Архангельском вертолет не имел разрешения на полет
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