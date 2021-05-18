Диетолог Шмелева дала советы по восполнению водного баланса в жару

Москва, 18 мая. Потоотделение, в процессе которого из организма уходит вода, в жару усиливается, поэтому в такое время следует уделять особое внимание напиткам.

Человек на 80% состоит из воды, напомнила врач-диетолог Ольга Шмелева. Эта жидкость постоянно уходит из организма при потоотделении и мочеиспускании. В жаркую погоду пить нужно в два раза больше, для этого лучше всего подходит обычная вода.

«Кроме того, ее лучше пить маленькими глотками, точнее, маленькими порциями», — подчеркнула врач.

Сладкие напитки лучше исключить, так как они могут повысить осмотическое давление крови человека. В воду можно добавить лимон или мяту, они никак не повлияют на ее качество.

Употребление воды с лимоном по утрам укрепляет иммунную систему, стимулирует работу мозга и нервной системы и контролирует давление. Этот напиток также может оказать помощь при борьбе с лишним весом.