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18 мая 01:31
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новостей
01:21
Шоу-бизнес
Обладательница «Грэмми» Ариана Гранде тайно вышла замуж за риелтора
01:10
Экономика
Норматив стоимости жилья может вырасти на 13% в России
01:00
Общество
Проблему с водой в Алуште намерены решить в ближайшую неделю
00:51
Происшествия
Чемпион мира по вертолетному спорту погиб при крушении Robinson под Архангельском
00:37
Шоу-бизнес
«Очень мерзко и неприятно»: Борисова рассказала о домогательствах руководителя
00:35
Происшествия
Разбившийся под Архангельском вертолет не имел разрешения на полет
00:14
Общество
Диетолог Шмелева дала советы по восполнению водного баланса в жару
00:02
Общество
Отдыху быть: топ-5 бюджетных стран, которые открыты для россиян
23:52
Происшествия
Установлены личности пассажиров вертолета, который упал под Архангельском
23:46
Происшествия
Стали известны предварительные причины крушения вертолета под Архангельском
23:38
Происшествия
Пропавшие в результате крушения вертолета туристы оказались москвичами
23:33
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета под Архангельском
23:32
Происшествия
Спасатели ищут четвертого пассажира упавшего вертолета в Архангельской области
23:30
Происшествия
Шестилетний ребенок пропал с детской площадки в Нижнем Новгороде
23:21
Происшествия
Потерпевший крушение в Архангельской области вертолет Robinson был частным
23:05
Происшествия
Пожилая жительница Твери выпала из окна квартиры на четвертом этаже
23:00
Общество
Как и когда появилась цветная фотография
22:57
Политика
Белов озвучил у Скабеевой опасения Украины о реакции РФ на дело Медведчука
22:49
Политика
Прибалтике может сильно навредить включение в список недружественных стран РФ
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Диетолог Шмелева дала советы по восполнению водного баланса в жару

Общество
Диетолог Шмелева дала советы по восполнению водного баланса в жару
pixabay.com

Москва, 18 мая. Потоотделение, в процессе которого из организма уходит вода, в жару усиливается, поэтому в такое время следует уделять особое внимание напиткам.

Человек на 80% состоит из воды, напомнила врач-диетолог Ольга Шмелева. Эта жидкость постоянно уходит из организма при потоотделении и мочеиспускании. В жаркую погоду пить нужно в два раза больше, для этого лучше всего подходит обычная вода.

«Кроме того, ее лучше пить маленькими глотками, точнее, маленькими порциями», — подчеркнула врач.

Сладкие напитки лучше исключить, так как они могут повысить осмотическое давление крови человека. В воду можно добавить лимон или мяту, они никак не повлияют на ее качество.

Употребление воды с лимоном по утрам укрепляет иммунную систему, стимулирует работу мозга и нервной системы и контролирует давление. Этот напиток также может оказать помощь при борьбе с лишним весом.

здоровье вода жара
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Все новости / Общество / Диетолог Шмелева дала советы по восполнению водного баланса в жару
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