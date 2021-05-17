Стали известны предварительные причины крушения вертолета под Архангельском

Архангельск, 17 мая. Вертолет Robinson разбился в районе острова Мудьюг Архангельской области. Предварительными причинами крушения назвали отказ техники или перегруз.

Согласно предварительным данным вертолет вылетел из аэропорта Васьково. На борту находились четыре человека, один из них погиб, еще двое получили травмы, а четвертый пропал, сообщает источник ФАН.

Вертолет Robinson упал в Белое море, но не затонул. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку после катастрофы. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть человека».

Выяснилось, что туристы, летевшие на частном вертолете, были из Москвы. Двое из них получили травмы, одного продолжают искать. На месте крушения борта работают сотрудники экстренных служб.