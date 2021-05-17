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18 мая 00:01
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новостей
23:52
Происшествия
Установлены личности пассажиров вертолета, который упал под Архангельском
23:46
Происшествия
Стали известны предварительные причины крушения вертолета под Архангельском
23:38
Происшествия
Пропавшие в результате крушения вертолета туристы оказались москвичами
23:33
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета под Архангельском
23:32
Происшествия
Спасатели ищут четвертого пассажира упавшего вертолета в Архангельской области
23:30
Происшествия
Шестилетний ребенок пропал с детской площадки в Нижнем Новгороде
23:21
Происшествия
Потерпевший крушение в Архангельской области вертолет Robinson был частным
23:05
Происшествия
Пожилая жительница Твери выпала из окна квартиры на четвертом этаже
23:00
Общество
Как и когда появилась цветная фотография
22:57
Политика
Белов озвучил у Скабеевой опасения Украины о реакции РФ на дело Медведчука
22:49
Политика
Прибалтике может сильно навредить включение в список недружественных стран РФ
22:46
Шоу-бизнес
Авербух «отчитал» беременную Арзамасову за неправильное оформление снимка в соцсети
22:43
Политика
«Артек» вносит свою лепту в спасение Крыма от дефицита пресной воды
22:34
Политика
Нардеп пожаловалась на поставки электроэнергии из РФ в ущерб своим АЭС
22:32
Политика
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
22:32
Происшествия
Один человек погиб при крушении вертолета Robinson в Архангельской области
22:26
Происшествия
Нетаньяху: Израиль продолжит осуществлять удары по объектам ХАМАС в Газе
22:19
Происшествия
Катар сообщил об ударе Израиля по зданию Красного Полумесяца в секторе Газа
22:05
Происшествия
Человек на пути «затормозил» движение на серой ветке московского метро
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Стали известны предварительные причины крушения вертолета под Архангельском

  /   Обновлено: 17 мая 2021 23:59
Происшествия
Стали известны предварительные причины крушения вертолета под Архангельском
Global Look Press  /  MOD Russia

Архангельск, 17 мая. Вертолет Robinson разбился в районе острова Мудьюг Архангельской области. Предварительными причинами крушения назвали отказ техники или перегруз.

Согласно предварительным данным вертолет вылетел из аэропорта Васьково. На борту находились четыре человека, один из них погиб, еще двое получили травмы, а четвертый пропал, сообщает источник ФАН.

Вертолет Robinson упал в Белое море, но не затонул. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку после катастрофы. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть человека».

Выяснилось, что туристы, летевшие на частном вертолете, были из Москвы. Двое из них получили травмы, одного продолжают искать. На месте крушения борта работают сотрудники экстренных служб.

вертолет крушение причина
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