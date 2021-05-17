Пропавшие в результате крушения вертолета туристы оказались москвичами

Архангельск, 17 мая. Туристы, которые объявлены пропавшими без вести в результате крушения вертолета Robinson в Архангельской области, оказались москвичами.

Сигнал об инциденте поступил на пульт экстренных служб в 21:25. На борту находилось трое пассажиров: двое травмированы, один пропал без вести.

На месте авиакрушения работают сотрудники экстренных служб. Об этом сообщает источник ФАН.

Ранее пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России сообщила о крушении воздушного судна в районе острова Мудьюг. Ликвидацией последствий происшествия занимаются 24 человека.