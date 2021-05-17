СК возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета под Архангельском

Архангельск, 17 мая. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку после авиакатастрофы с участием вертолета «Робинсон» в Архангельской области. Об этом пишет ФАН.

Сообщение о крушении вертолета поступило в 21:25 по местному времени. Инцидент произошел в районе 1,5 км от берега острова Мудьюг. В результате крушения погиб один человек и двое пострадали.

Следственный орган возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть человека». Соответствующее расследование поручили Северо-Западной транспортной прокуратуре.

На данный момент спасатели занимаются поисками четвертого пассажира воздушного судна. Известно, что один человек числится без вести пропавшим.