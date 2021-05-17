Спасатели ищут четвертого пассажира упавшего вертолета в Архангельской области

Архангельск, 17 мая. Частный вертолет Robinson, упавший в Белое море в Архангельской области, не затонул. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Пилот вертолета погиб, на борту были еще три человека. Двое из них получили травмы и находятся в тяжелом состоянии, поиски еще одного пассажира продолжаются, пока он считается пропавшим без вести.

Авиакатастрофа произошла в районе острова Мудьюг. Личности жертв и причины инцидента устанавливаются. На месте происшествия работают 24 сотрудника экстренных служб.