Шестилетний ребенок пропал с детской площадки в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 17 мая. Правоохранители и волонтеры разыскивают мальчика шести лет, который пропал с детской площадки в Нижнем Новгороде.

Ребенок пропал утром понедельника во время прогулки на детской площадке около дома в центре Нижнего Новгорода. Мальчика несколько раз видели на камерах видеонаблюдения в городе.

Кроме того, свидетели утверждают, что видели ребенка живым и здоровым. Некоторые из очевидцев твердят, что мальчик был в компании бездомных в черте города.

Ранее калужскими волонтерами был найден пенсионер, который был объявлен пропавшим без вести три года назад. Его обнаружили в городе Обнинске под Калугой.