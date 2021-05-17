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18 мая 00:01
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
23:52
Происшествия
Установлены личности пассажиров вертолета, который упал под Архангельском
23:46
Происшествия
Стали известны предварительные причины крушения вертолета под Архангельском
23:38
Происшествия
Пропавшие в результате крушения вертолета туристы оказались москвичами
23:33
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета под Архангельском
23:32
Происшествия
Спасатели ищут четвертого пассажира упавшего вертолета в Архангельской области
23:30
Происшествия
Шестилетний ребенок пропал с детской площадки в Нижнем Новгороде
23:21
Происшествия
Потерпевший крушение в Архангельской области вертолет Robinson был частным
23:05
Происшествия
Пожилая жительница Твери выпала из окна квартиры на четвертом этаже
23:00
Общество
Как и когда появилась цветная фотография
22:57
Политика
Белов озвучил у Скабеевой опасения Украины о реакции РФ на дело Медведчука
22:49
Политика
Прибалтике может сильно навредить включение в список недружественных стран РФ
22:46
Шоу-бизнес
Авербух «отчитал» беременную Арзамасову за неправильное оформление снимка в соцсети
22:43
Политика
«Артек» вносит свою лепту в спасение Крыма от дефицита пресной воды
22:34
Политика
Нардеп пожаловалась на поставки электроэнергии из РФ в ущерб своим АЭС
22:32
Политика
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
22:32
Происшествия
Один человек погиб при крушении вертолета Robinson в Архангельской области
22:26
Происшествия
Нетаньяху: Израиль продолжит осуществлять удары по объектам ХАМАС в Газе
22:19
Происшествия
Катар сообщил об ударе Израиля по зданию Красного Полумесяца в секторе Газа
22:05
Происшествия
Человек на пути «затормозил» движение на серой ветке московского метро
21:52
Общество
Вассерман жестко высказался о #metoo, назвав виновниками скандалов женщин
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Шестилетний ребенок пропал с детской площадки в Нижнем Новгороде

  /   Обновлено: 17 мая 2021 23:38
Происшествия
Шестилетний ребенок пропал с детской площадки в Нижнем Новгороде
Пресс-служба Калининского района

Нижний Новгород, 17 мая. Правоохранители и волонтеры разыскивают мальчика шести лет, который пропал с детской площадки в Нижнем Новгороде.

Ребенок пропал утром понедельника во время прогулки на детской площадке около дома в центре Нижнего Новгорода. Мальчика несколько раз видели на камерах видеонаблюдения в городе.

Кроме того, свидетели утверждают, что видели ребенка живым и здоровым. Некоторые из очевидцев твердят, что мальчик был в компании бездомных в черте города.

Ранее калужскими волонтерами был найден пенсионер, который был объявлен пропавшим без вести три года назад. Его обнаружили в городе Обнинске под Калугой.

нижний новгород мальчик пропал
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Все новости / Происшествия / Шестилетний ребенок пропал с детской площадки в Нижнем Новгороде
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