Потерпевший крушение в Архангельской области вертолет Robinson был частным

Архангельск, 17 мая. На борту разбившегося под Архангельском Robinson находились четыре человека. В результате катастрофы один погиб, двоих раненых везут в областную больницу, еще одного ищут.

Личности пассажиров вертолета пока не установлены. Крушение произошло близ рыболовной базы "Железные ворота", остров Мудьюгский, сообщил источник ФАН.

По предварительной информации, сигнал о катастрофе поступил 17 мая в 21:25. Установлено, что воздушное судно вылетело из аэропорта Васьково Архангельской области.