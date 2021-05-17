Пожилая жительница Твери выпала из окна квартиры на четвертом этаже

Тверь, 17 мая. Пенсионерка в возрасте 94 лет выпала из окна собственной квартиры и погибла в Твери. На место происшествия прибыли медики, спасатели и сотрудники правоохранительных органов.

Женщина проживала на четвертом этаже одна, сообщили в пресс-службе в УМВД РФ по Тверской области. По предварительной информации, она могла выпасть из окна во время уборки. Спасатели были вынуждены подниматься в закрытую квартиру с помощью подъемного крана.

Житель Смоленска ранее выпал с пятого этажа и остался жив. От 30-летнего пострадавшего сильно пахло спиртными напитками.