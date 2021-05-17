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18 мая 00:00
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новостей
23:52
Происшествия
Установлены личности пассажиров вертолета, который упал под Архангельском
23:46
Происшествия
Стали известны предварительные причины крушения вертолета под Архангельском
23:38
Происшествия
Пропавшие в результате крушения вертолета туристы оказались москвичами
23:33
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета под Архангельском
23:32
Происшествия
Спасатели ищут четвертого пассажира упавшего вертолета в Архангельской области
23:30
Происшествия
Шестилетний ребенок пропал с детской площадки в Нижнем Новгороде
23:21
Происшествия
Потерпевший крушение в Архангельской области вертолет Robinson был частным
23:05
Происшествия
Пожилая жительница Твери выпала из окна квартиры на четвертом этаже
23:00
Общество
Как и когда появилась цветная фотография
22:57
Политика
Белов озвучил у Скабеевой опасения Украины о реакции РФ на дело Медведчука
22:49
Политика
Прибалтике может сильно навредить включение в список недружественных стран РФ
22:46
Шоу-бизнес
Авербух «отчитал» беременную Арзамасову за неправильное оформление снимка в соцсети
22:43
Политика
«Артек» вносит свою лепту в спасение Крыма от дефицита пресной воды
22:34
Политика
Нардеп пожаловалась на поставки электроэнергии из РФ в ущерб своим АЭС
22:32
Политика
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
22:32
Происшествия
Один человек погиб при крушении вертолета Robinson в Архангельской области
22:26
Происшествия
Нетаньяху: Израиль продолжит осуществлять удары по объектам ХАМАС в Газе
22:19
Происшествия
Катар сообщил об ударе Израиля по зданию Красного Полумесяца в секторе Газа
22:05
Происшествия
Человек на пути «затормозил» движение на серой ветке московского метро
21:52
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Пожилая жительница Твери выпала из окна квартиры на четвертом этаже

Происшествия
Пожилая жительница Твери выпала из окна квартиры на четвертом этаже
Невские Новости  /  Кристина Мурашова

Тверь, 17 мая. Пенсионерка в возрасте 94 лет выпала из окна собственной квартиры и погибла в Твери. На место происшествия прибыли медики, спасатели и сотрудники правоохранительных органов.

Женщина проживала на четвертом этаже одна, сообщили в пресс-службе в УМВД РФ по Тверской области. По предварительной информации, она могла выпасть из окна во время уборки. Спасатели были вынуждены подниматься в закрытую квартиру с помощью подъемного крана.

Житель Смоленска ранее выпал с пятого этажа и остался жив. От 30-летнего пострадавшего сильно пахло спиртными напитками.

тверь окно падение пенсионерка
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