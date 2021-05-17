Белов озвучил у Скабеевой опасения Украины о реакции РФ на дело Медведчука

Киев, 17 мая. Украинский политик Гордей Белов опасается реакции Москвы на преследование Виктора Медведчука. Ведущая «60 минут» Ольга Скабеева оценила опасения Киева.

По мнению Белова, обвинения против Медведчука изначально выстроены так, что политик легко «разобьет» их, однако на это потребуется время. Преследование ключевой фигуры украинской оппозиции связано с вероятными досрочными выборами, и предъявление Медведчуку обвинений в июле может «выключить» его из электоральных процессов, утверждает Белов.

Скабеева отреагировала на слова украинского гостя ироничным замечанием об отсутствии реакции США и Европы на политическое преследование. Ведущая намекнула на двойные стандарты Запада в отношении политиков, нацеленных на конструктивные отношения с Россией. Также она предложила посадить под домашний арест самого Белова, не считающего такой приговор серьезным.

После этого украинский гость перешел на рассуждения о возможной реакции России на арест Медведчука. Он напомнил, что в 2021 году Украина должна выплатить по внешнему долгу почти 17 млрд долларов. Пока в бюджете страны эти деньги есть, но РФ способна легко спровоцировать дефицит средств в качестве давления на Киев.

«Не надо пускать ракеты! Можно просто с определенного момента, ближе к осени, перекрыть товарооборот», - заявил Белов.

«Зачем же вы его сажали, если теперь боитесь?» — ответила Скабеева.

Замечание ведущей не остановило поток конспирологии из уст Белова. Украинец заявил, что Киев может попытаться выторговать за счет Медведчука транзит газа после запуска «Северного потока — 2». Он усомнился в способности РФ сделать выбор в пользу политика в подобной дилемме. Однако на прямой вопрос Скабеевой, зачем Киеву потребовалось преследовать лидера оппозиции, Белов заявил о «внутреннем процессе».

«Вы издеваетесь», - отреагировала тележурналистка, указав на противоречия в логике гостя.

Ранее ФАН писал о готовности Медведчука законными методами «развалить» дело против себя и нанести ответный удар по Зеленскому. По мнению политологов, публичность процесса и слабость позиции украинской власти может существенно укрепить пророссийские силы в стране. Надежды Киева на провоцирование отъезда Медведчука с Украины не оправдаются, уверены эксперты.