Москва, 17 мая. Эстония, Латвия и Литва могут оказаться в более невыгодном положении, чем США и Чехия, в случае включения в список недружественных стран РФ, заявил политолог Александр Носович.

По мнению специалиста, российские власти предоставили Прибалтике шанс и не стали официально признавать ее враждебность. Однако, если лидеры Эстонии, Латвии и Литвы продолжат курс антироссийской политики, Москве придется использовать жесткие меры пресечения.

Носович отметил, что поскольку руководители вышеперечисленных государств не сделали соответствующие выводы на примере соседей, стоит относиться к ним так же, как и к странам «русофобского блока» — Польше, Украине, Грузии.

«Залог непопадания в список — отказ от актов неприкрытой враждебности в будущем, что делает практически неизбежным распространение санкций на Литву, Латвию и Эстонию, потому что Прибалтике свою антироссийскую природу не перебороть», — высказался политолог в беседе с rubaltic.ru.

Он отметил, что в Кремле понимают отсутствие суверенитета и зависимость Прибалтики в принятии стратегических решений от руководящих центров в Вашингтоне и Брюсселе, которые всегда первыми выступали против любой антироссийской кампании.

Эксперт обратил внимание, что Россия в качестве ответа всего-лишь запретила посольствам Чехии и США трудоустраивать российских граждан, однако это не единственные рычаги давления, которые может применять РФ, подытожил он.

Ранее ФАН сообщил, что Прибалтика забыла о помощи СССР после Второй мировой войны. Латвия, Литва и Эстония привыкли выпрашивать блага у других государств и сейчас продолжает выпрашивать деньги, продовольствие, товары у Евросоюза и США. В благодарность за ресурсы, они всегда готовы впустить на свою территорию западных оккупантов.