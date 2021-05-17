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новостей
23:52
Происшествия
Установлены личности пассажиров вертолета, который упал под Архангельском
23:46
Происшествия
Стали известны предварительные причины крушения вертолета под Архангельском
23:38
Происшествия
Пропавшие в результате крушения вертолета туристы оказались москвичами
23:33
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета под Архангельском
23:32
Происшествия
Спасатели ищут четвертого пассажира упавшего вертолета в Архангельской области
23:30
Происшествия
Шестилетний ребенок пропал с детской площадки в Нижнем Новгороде
23:21
Происшествия
Потерпевший крушение в Архангельской области вертолет Robinson был частным
23:05
Происшествия
Пожилая жительница Твери выпала из окна квартиры на четвертом этаже
23:00
Общество
Как и когда появилась цветная фотография
22:57
Политика
Белов озвучил у Скабеевой опасения Украины о реакции РФ на дело Медведчука
22:49
Политика
Прибалтике может сильно навредить включение в список недружественных стран РФ
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Шоу-бизнес
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22:43
Политика
«Артек» вносит свою лепту в спасение Крыма от дефицита пресной воды
22:34
Политика
Нардеп пожаловалась на поставки электроэнергии из РФ в ущерб своим АЭС
22:32
Политика
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
22:32
Происшествия
Один человек погиб при крушении вертолета Robinson в Архангельской области
22:26
Происшествия
Нетаньяху: Израиль продолжит осуществлять удары по объектам ХАМАС в Газе
22:19
Происшествия
Катар сообщил об ударе Израиля по зданию Красного Полумесяца в секторе Газа
22:05
Происшествия
Человек на пути «затормозил» движение на серой ветке московского метро
21:52
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Авербух «отчитал» беременную Арзамасову за неправильное оформление снимка в соцсети

  /   Обновлено: 17 мая 2021 22:47
Шоу-бизнес
Авербух «отчитал» беременную Арзамасову за неправильное оформление снимка в соцсети
instagram.com  /  @averbukhofficial

Москва, 17 мая. Актриса Лиза Арзамасова поделилась в соцсети уютным снимком, сообщив, что у нее есть свое мерило времени.

Звезда «Папиных дочек» на своей странице в Instargam поделилась с поклонниками нежной фотографией, на которой она улыбается, сидя под деревом рядом с распустившимся красным тюльпаном.

«Время между «тюльпаном и тюльпаном» пролетело незаметно… Оно было так мощно насыщенно глобальными событиями, и в то же время в нем было столько воздуха, полета, нежности, неги… Оно одновременно зарядило силищей и расслабило», — подписала она снимок.

Артистка добавила, что в дополнение к традиционному отсчету года от декабря до декабря у нее появился еще один: от тюльпана до тюльпана.

Авербух «отчитал» беременную Арзамасову за неправильное оформление снимка в соцсети
Pr Scr instagram.com  / @liza_arzamasova

Судя по всему, снимок сделал супруг актрисы Илья Авербух. Он в шутку даже «обиделся» на жену за то, что она не указала имя фотографа.

«Ой, ой, ой! Немедленно исправляю эту вопиющую несправедливость!» — ответила на комментарий Арзамасова и вскоре добавила к посту ссылку на профиль мужа.

Арзамасова и Авербух познакомились, когда девушке было всего 15 лет, актриса участвовала в проекте «Ледниковый период». Значительно позже их дружба переросла нечто более серьезное. В 2020 году пара призналась в своих чувствах, а в декабре влюбленные сыграли свадьбу.

соцсети авербух арзамасова
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