Авербух «отчитал» беременную Арзамасову за неправильное оформление снимка в соцсети

Москва, 17 мая. Актриса Лиза Арзамасова поделилась в соцсети уютным снимком, сообщив, что у нее есть свое мерило времени.

Звезда «Папиных дочек» на своей странице в Instargam поделилась с поклонниками нежной фотографией, на которой она улыбается, сидя под деревом рядом с распустившимся красным тюльпаном.

«Время между «тюльпаном и тюльпаном» пролетело незаметно… Оно было так мощно насыщенно глобальными событиями, и в то же время в нем было столько воздуха, полета, нежности, неги… Оно одновременно зарядило силищей и расслабило», — подписала она снимок.

Артистка добавила, что в дополнение к традиционному отсчету года от декабря до декабря у нее появился еще один: от тюльпана до тюльпана.

Pr Scr instagram.com / @liza_arzamasova

Судя по всему, снимок сделал супруг актрисы Илья Авербух. Он в шутку даже «обиделся» на жену за то, что она не указала имя фотографа.

«Ой, ой, ой! Немедленно исправляю эту вопиющую несправедливость!» — ответила на комментарий Арзамасова и вскоре добавила к посту ссылку на профиль мужа.

Арзамасова и Авербух познакомились, когда девушке было всего 15 лет, актриса участвовала в проекте «Ледниковый период». Значительно позже их дружба переросла нечто более серьезное. В 2020 году пара призналась в своих чувствах, а в декабре влюбленные сыграли свадьбу.