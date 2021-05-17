Алушта, 17 мая. Крымские власти добились значительных успехов в обеспечении Крымского полуострова пресной водой и готовы окончательно ликвидировать ее дефицит.

Водную блокаду Крыма, которую организовал Киев, перекрыв подачу на полуостров вод Днепра по Северо-Крымском каналу, вскоре ждет полный провал. Об этом было рассказано в материале «Комсомольской правды». Изданием, со ссылкой на руководителя ГУП «Вода Крыма» Максима Новика, сообщается об устойчивой ситуации с водообеспечением полуострова. Одна лишь Алушта в данном плане испытывает определенные сложности.

«Ситуация с водоснабжением Крыма стабилизировалась, и в летний период регион не будет испытывать вододефицит», — сообщает источник, отмечая, что в Большой Алуште население пока еще продолжает получать воду лишь в утренние и вечерние часы, но и этот вопрос вскоре также будет решен.

В издании рассказали о том, что в этом плане и «Артек» вносит свою лепту в спасение Крыма от дефицита пресной воды. Руководство полуострова приняло решение проложить 6-километровый водовод от «источника в районе Международного детского центра «Артек» к сетям в Партените». В результате такого маневра с переброской водных ресурсов между разными районами Крыма Алушта ежесуточно будет дополнительно получать по 5 тысяч кубометров воды. В итоге российский полуостров сможет окончательно победить водную блокаду, устроенную крымчанам Киевом.

Ранее депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская рассказала о реакции ООН на водную блокаду Крымского полуострова.