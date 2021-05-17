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18 мая 00:00
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новостей
23:52
Происшествия
Установлены личности пассажиров вертолета, который упал под Архангельском
23:46
Происшествия
Стали известны предварительные причины крушения вертолета под Архангельском
23:38
Происшествия
Пропавшие в результате крушения вертолета туристы оказались москвичами
23:33
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета под Архангельском
23:32
Происшествия
Спасатели ищут четвертого пассажира упавшего вертолета в Архангельской области
23:30
Происшествия
Шестилетний ребенок пропал с детской площадки в Нижнем Новгороде
23:21
Происшествия
Потерпевший крушение в Архангельской области вертолет Robinson был частным
23:05
Происшествия
Пожилая жительница Твери выпала из окна квартиры на четвертом этаже
23:00
Общество
Как и когда появилась цветная фотография
22:57
Политика
Белов озвучил у Скабеевой опасения Украины о реакции РФ на дело Медведчука
22:49
Политика
Прибалтике может сильно навредить включение в список недружественных стран РФ
22:46
Шоу-бизнес
Авербух «отчитал» беременную Арзамасову за неправильное оформление снимка в соцсети
22:43
Политика
«Артек» вносит свою лепту в спасение Крыма от дефицита пресной воды
22:34
Политика
Нардеп пожаловалась на поставки электроэнергии из РФ в ущерб своим АЭС
22:32
Политика
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
22:32
Происшествия
Один человек погиб при крушении вертолета Robinson в Архангельской области
22:26
Происшествия
Нетаньяху: Израиль продолжит осуществлять удары по объектам ХАМАС в Газе
22:19
Происшествия
Катар сообщил об ударе Израиля по зданию Красного Полумесяца в секторе Газа
22:05
Происшествия
Человек на пути «затормозил» движение на серой ветке московского метро
21:52
Общество
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Нардеп пожаловалась на поставки электроэнергии из РФ в ущерб своим АЭС

Политика
Нардеп пожаловалась на поставки электроэнергии из РФ в ущерб своим АЭС
wikipedia.org  /  ArticCynda / CC BY-SA 4.0

Киев, 17 мая. Украинский парламентарий Людмила Буймистер раскритиковала власти за восстановление сотрудничества с РФ, забыв про бедственное положение дел в своей стране.

Экономический кризис на Украине приобрел хронический характер. Киевским властям под тяжестью многочисленных кредитов становится все сложнее выделять средства на поддержание в работоспособном состоянии инфраструктуры страны. Особо опасное положение на этом фоне наблюдается в атомной энергетике. Так, украинские эксперты уже неоднократно заявляли о выработке ресурса отдельных компонентов атомных электростанций страны (АЭС), что делает их эксплуатацию все более опасной. Из-за стремления сэкономить на закупках угля и газа атомные объекты были вынуждены работать на пределе мощности, что создавало реальную опасность повторения техногенной катастрофы аналогичной той, которая произошла в 1986 году на Чернобыльской АЭС. Недавно украинские власти одумались и решили восстановить закупки электричества из России, для снижения нагрузки на отечественные электростанции.

Однако далеко не все украинские парламентарии осознают подобную логику развития событий. Ярким примером тому может служить народный депутат от партии «Слуга народа» Людмила Буймистер. Нардеп на своей странице в соцсети Facebook разместила сообщение с острой критикой подобного положения дел, демонстрируя, что лично для нее лучше допустить второй «Чернобыль», чем прямые закупки тока у «страны-агрессора».

«Только с начала мая украинские атомные электростанции через искусственные ограничения недовыработали 136 млн кВт часов – это более 200 млн грн убытков для государственной компании «Энергоатом», — заявила Буймистер, указывая на опасность электроэнергии из РФ, чем продемонстрировала полное отсутствие понимания всей степени опасности работы изношенных украинских АЭС в прежнем режиме, грозящем повторением «Чернобыля».

Ранее политический аналитик Анатолий Вассерман указал на способ спасения украинских АЭС от новой техногенной катастрофы.

украина экономика рф аэс
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Все новости / Политика / Нардеп пожаловалась на поставки электроэнергии из РФ в ущерб своим АЭС
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