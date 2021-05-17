Нардеп пожаловалась на поставки электроэнергии из РФ в ущерб своим АЭС

Киев, 17 мая. Украинский парламентарий Людмила Буймистер раскритиковала власти за восстановление сотрудничества с РФ, забыв про бедственное положение дел в своей стране.

Экономический кризис на Украине приобрел хронический характер. Киевским властям под тяжестью многочисленных кредитов становится все сложнее выделять средства на поддержание в работоспособном состоянии инфраструктуры страны. Особо опасное положение на этом фоне наблюдается в атомной энергетике. Так, украинские эксперты уже неоднократно заявляли о выработке ресурса отдельных компонентов атомных электростанций страны (АЭС), что делает их эксплуатацию все более опасной. Из-за стремления сэкономить на закупках угля и газа атомные объекты были вынуждены работать на пределе мощности, что создавало реальную опасность повторения техногенной катастрофы аналогичной той, которая произошла в 1986 году на Чернобыльской АЭС. Недавно украинские власти одумались и решили восстановить закупки электричества из России, для снижения нагрузки на отечественные электростанции.

Однако далеко не все украинские парламентарии осознают подобную логику развития событий. Ярким примером тому может служить народный депутат от партии «Слуга народа» Людмила Буймистер. Нардеп на своей странице в соцсети Facebook разместила сообщение с острой критикой подобного положения дел, демонстрируя, что лично для нее лучше допустить второй «Чернобыль», чем прямые закупки тока у «страны-агрессора».

«Только с начала мая украинские атомные электростанции через искусственные ограничения недовыработали 136 млн кВт часов – это более 200 млн грн убытков для государственной компании «Энергоатом», — заявила Буймистер, указывая на опасность электроэнергии из РФ, чем продемонстрировала полное отсутствие понимания всей степени опасности работы изношенных украинских АЭС в прежнем режиме, грозящем повторением «Чернобыля».

Ранее политический аналитик Анатолий Вассерман указал на способ спасения украинских АЭС от новой техногенной катастрофы.