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18 мая 00:00
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новостей
23:52
Происшествия
Установлены личности пассажиров вертолета, который упал под Архангельском
23:46
Происшествия
Стали известны предварительные причины крушения вертолета под Архангельском
23:38
Происшествия
Пропавшие в результате крушения вертолета туристы оказались москвичами
23:33
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета под Архангельском
23:32
Происшествия
Спасатели ищут четвертого пассажира упавшего вертолета в Архангельской области
23:30
Происшествия
Шестилетний ребенок пропал с детской площадки в Нижнем Новгороде
23:21
Происшествия
Потерпевший крушение в Архангельской области вертолет Robinson был частным
23:05
Происшествия
Пожилая жительница Твери выпала из окна квартиры на четвертом этаже
23:00
Общество
Как и когда появилась цветная фотография
22:57
Политика
Белов озвучил у Скабеевой опасения Украины о реакции РФ на дело Медведчука
22:49
Политика
Прибалтике может сильно навредить включение в список недружественных стран РФ
22:46
Шоу-бизнес
Авербух «отчитал» беременную Арзамасову за неправильное оформление снимка в соцсети
22:43
Политика
«Артек» вносит свою лепту в спасение Крыма от дефицита пресной воды
22:34
Политика
Нардеп пожаловалась на поставки электроэнергии из РФ в ущерб своим АЭС
22:32
Политика
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
22:32
Происшествия
Один человек погиб при крушении вертолета Robinson в Архангельской области
22:26
Происшествия
Нетаньяху: Израиль продолжит осуществлять удары по объектам ХАМАС в Газе
22:19
Происшествия
Катар сообщил об ударе Израиля по зданию Красного Полумесяца в секторе Газа
22:05
Происшествия
Человек на пути «затормозил» движение на серой ветке московского метро
21:52
Общество
Вассерман жестко высказался о #metoo, назвав виновниками скандалов женщин
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Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ

Политика
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Pr Scr youtube.com  /  Новости на Первом канале

Прага, 17 мая. Ведущий «Время покажет» Артем Шейнин поставил в тупик гостя из Чехии фактом о взрывах складов, которыми Прага пытается «замазать» Россию.

Журналист из Чехии Иржи Юст поспорил с Шейниным о российском списке недружественных государств, куда его страна попала наряду с США. Чех объявил, что высылка дипломатов под предлогом взрывов во Врбетице и антироссийских обвинений по ним была «тактическим жестом», тогда как список РФ якобы выводит ситуацию на стратегический уровень.

«Вы на основе этого списка будете выстраивать отношения», - заявил Юст.

«Откуда ты знаешь? Ты видел его расшифровку?» — заметил Шейнин.

Ведущий заявил чешскому гостю, что российский список является шагом того же уровня, что и высылка дипломатов, также имеющая долгосрочные последствия. Дальнейшие действия, по словам Шейнина, зависят от поведения Праги, запутавшейся в собственных словах, утверждениях и противоречиях.

Так, министр юстиции Чехии Мария Бенешова за несколько недель сменила риторику с «нескольких версий» причин взрывов во Врбетице на «отсутствие версий, кроме причастности ГРУ». Президент страны Милош Земан официально назвал расследование незавершенным — следовательно, как отмечает Шейнин, любые действия в отношении России преждевременны.

«То есть, все семь лет (взрывы во Врбетице произошли во второй половине 2014 года. — Прим. ред) у вас была одна версия взрыва?» — удивился Шейнин.

«Расследование началось осенью прошлого года», - заявил Юст.

«Значит, версий две? Потому что до осени должна была быть другая», - сказал ведущий.

Затем Шейнин напомнил Юсту о реальной причине подавляющего большинства ЧП, подобных взрывам во Врбетице. Тележурналист рассказал о многолетней специфике чешского присутствия на мировом рынке вооружений и озвучил факт из личного опыта, подтверждающий теневые дела Праги в данном сегменте.

«Ты прекрасно знаешь, что чешская оборонная отрасль довольно активна на международном рынке оружия. Я еще в Афганистане — а это были советские времена, и вы были в ОВД — удивлялся, откуда у моджахедов чешские мины. Думаю, практика списания, продажи и взрывов у вас существовала всегда. А теперь вы ее решили кем-то замазать. Взрывалось-то много. А теперь вы вдруг «вспомнили», что якобы взрываем мы», - сказал Шейнин.

Ранее Юст выразил убеждение, что Чехия придумала «российский след» в инциденте во Врбетице для дипломатического паритета. Праге не нравилось, что РФ располагает в чешской столице посольством, многократно превосходящим по численности штата дипмиссию Чехии в Москве. Чтобы исправить это, был сфабрикован предлог со взрывами.

россия чехия шейнин список обвинения высылка дипломатов Юст недружественные страны чех
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