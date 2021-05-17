Один человек погиб при крушении вертолета Robinson в Архангельской области

Архангельск, 17 мая. Вертолет Robinson потерпел крушение под Архангельском. Один человек погиб, двое ранены, еще одного ищут спасатели. Об этом сообщили в Северо-Западном СУ на транспорте СК РФ.

Согласно предварительным данным, сообщение о катастрофе поступило 17 мая в 21:25. Вылетевший из аэропорта Васьково Архангельской области вертолет Robinson упал в районе острова Мудьюнг. На данный момент известно, что погиб один человек.

К ликвидации последствий аварии привлечено 24 человека. Подробности инцидента уточняются.

Недавно в Китае потерпел крушение пожарный вертолет. По данным Xinhua, в результате происшествия, погибло два члена экипажа.