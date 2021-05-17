Нетаньяху: Израиль продолжит осуществлять удары по объектам ХАМАС в Газе

Тель-Авив, 17 мая. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит вести обстрел объектов палестинского движения ХАМАС в Газе. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

Такое заявление политик сделал после совещания с главами силовых ведомств Израиля. По его словам, израильские военные продолжат принимать необходимые меры для восстановления спокойствия в стране.

Недавно Нетаньяху сообщил, что израильская армия осуществила атаку по складам с оружием и тоннелям ХАМАС. В стране считают, что ХАМАС намеренно провоцирует кризис в Газе, прикрываясь мирными жителями.