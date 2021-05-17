Вассерман жестко высказался о #metoo, назвав виновниками скандалов женщин

Москва, 17 мая. Журналист, публицист и писатель Анатолий Вассерман прокомментировал обвинения в домогательствах в адрес игроков популярного интеллектуального шоу «Что? Где? Когда?».

Несколько знатоков ранее стали героями скандалов, однако больше всех обвинений прозвучало в адрес Михаила Скипского. Журналистка издания The Bell Екатерина Аренина опубликовала в одной из соцсетей пост, в котором рассказала, что тот домогался ее, когда преподавал в школе географию. Тогда ей было всего 15 лет.

Вассерман в программе «Давай поговорим» с колумнистом ФАН Вадимом Манукяном заявил, что считает подобные обвинения слишком преувеличенными. По мнению публициста, первая причина этого — «скандалы нынче в моде».

«Вспомните цепочку сскандалов под лозунгом #metoo. <…> Вторая причина — когда какая-нибудь дама торгует своим телом. Не обязательно за деньги, можно и за другие ништяки. Например, Вайнштейну отдавались за оскороносные роли. А потом она считает: раз получила все, что хотела, тот, под которого она ложилась, больше не нужен. По-моему, и то, и другое доказывает вину не того, кого обвиняют, а того, кто обвиняет», — подчеркнул интеллектуал.

Комментируя ситуацию непосредственно со Скипским, Вассерман предположил, что знаток мог кому-нибудь перейти дорогу, поскольку никаких доказательств представлено не было.

«Я не знаю, кому именно Скипский не понравился, но не верю, что он мог кого-то активно домогаться. Разве что, по нынешней моде, кто-то принял за домогательства одобрительное похлопывание по плечу», — отметил писатель.

Вассерман добавил, что «реакция телеклуба показывает, что там мыслят здраво и не хотят идти на поводу у истеричной толпы». Скипскому, напомним, в итоге удалось вернуться в «Что? Где? Когда?».

Сам Вассерман не может оказаться героем подобных скандалов, поскольку еще в юношестве полностью отказался от секса. Свое решение публицист объяснил недавно тем, что «имел глупость ляпнуть», а обещание нужно держать.

При этом он подчеркнул, что не жалеет о своем решении. Публицист также отметил, что никогда не собирался нарушать принятое им правило, поскольку «слишком ценит свое слово, чтобы ему изменять».