Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
17 мая 22:30
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:26
Происшествия
Нетаньяху: Израиль продолжит осуществлять удары по объектам ХАМАС в Газе
22:19
Происшествия
Катар сообщил об ударе Израиля по зданию Красного Полумесяца в секторе Газа
22:05
Происшествия
Человек на пути «затормозил» движение на серой ветке московского метро
21:52
Общество
Вассерман жестко высказался о #metoo, назвав виновниками скандалов женщин
21:52
Общество
Калининградец посадил ребенка за руль своего «Мерседеса»
21:36
Весь мир
Высокий уровень подготовки молодых специалистов обеспечит развитие ЦАР
21:31
Весь мир
Жители ЦАР запланировали новую акцию в знак поддержки России
21:30
Весь мир
Тихоокеанская военная коалиция как способ втянуть Европу в войну с Китаем
21:27
Общество
Глава Чечни Кадыров считает себя «пехотинцем» президента РФ Путина
21:23
Политика
«Притворяются российским СМИ»: политический аналитик о провокации «Новой газеты»
21:19
Весь мир
Танцы и восторг: как центральноафриканцы смотрели фильм «Турист»
21:18
Общество
Усиленные меры безопасности введут в Петербурге и Ленобласти из-за ЧЕ-2020
21:13
Происшествия
Расстрелявший семью пензенец был ликвидирован сотрудниками Росгвардии
21:12
Шоу-бизнес
Ксения Собчак резко ответила критикующим ее внешность россиянам
21:11
Политика
Сенатор Сергей Цеков: Американское оружие убивает граждан Украины
21:07
Общество
Аксенов заявил об окончании острой фазы дефицита воды в Крыму
21:03
Общество
Это агония западников: Руслан Осташко о расследовании-провокации «Новой газеты» и ВВС
21:00
Политика
Сможет ли Европарламент признать выборы в Госдуму РФ нелегитимными: мнение политолога
21:00
Экономика
Германия будет вынуждена брать займы до 2024 года
21:00
Весь мир
Полиция Саудовской Аравии изъяла крупную партию наркотиков
Все новости
17 мая 22:30
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:26
Происшествия
Нетаньяху: Израиль продолжит осуществлять удары по объектам ХАМАС в Газе
22:19
Происшествия
Катар сообщил об ударе Израиля по зданию Красного Полумесяца в секторе Газа
22:05
Происшествия
Человек на пути «затормозил» движение на серой ветке московского метро
21:52
Общество
Вассерман жестко высказался о #metoo, назвав виновниками скандалов женщин
21:52
Общество
Калининградец посадил ребенка за руль своего «Мерседеса»
21:36
Весь мир
Высокий уровень подготовки молодых специалистов обеспечит развитие ЦАР
21:31
Весь мир
Жители ЦАР запланировали новую акцию в знак поддержки России
21:30
Весь мир
Тихоокеанская военная коалиция как способ втянуть Европу в войну с Китаем
21:27
Общество
Глава Чечни Кадыров считает себя «пехотинцем» президента РФ Путина
21:23
Политика
«Притворяются российским СМИ»: политический аналитик о провокации «Новой газеты»
21:19
Весь мир
Танцы и восторг: как центральноафриканцы смотрели фильм «Турист»
21:18
Общество
Усиленные меры безопасности введут в Петербурге и Ленобласти из-за ЧЕ-2020
21:13
Происшествия
Расстрелявший семью пензенец был ликвидирован сотрудниками Росгвардии
21:12
Шоу-бизнес
Ксения Собчак резко ответила критикующим ее внешность россиянам
21:11
Политика
Сенатор Сергей Цеков: Американское оружие убивает граждан Украины
21:07
Общество
Аксенов заявил об окончании острой фазы дефицита воды в Крыму
21:03
Общество
Это агония западников: Руслан Осташко о расследовании-провокации «Новой газеты» и ВВС
21:00
Политика
Сможет ли Европарламент признать выборы в Госдуму РФ нелегитимными: мнение политолога
21:00
Экономика
Германия будет вынуждена брать займы до 2024 года
21:00
Весь мир
Полиция Саудовской Аравии изъяла крупную партию наркотиков
Все новости

Вассерман жестко высказался о #metoo, назвав виновниками скандалов женщин

Общество
Вассерман жестко высказался о #metoo, назвав виновниками скандалов женщин
Федеральное агентство новостей

Москва, 17 мая. Журналист, публицист и писатель Анатолий Вассерман прокомментировал обвинения в домогательствах в адрес игроков популярного интеллектуального шоу «Что? Где? Когда?».

Несколько знатоков ранее стали героями скандалов, однако больше всех обвинений прозвучало в адрес Михаила Скипского. Журналистка издания The Bell Екатерина Аренина опубликовала в одной из соцсетей пост, в котором рассказала, что тот домогался ее, когда преподавал в школе географию. Тогда ей было всего 15 лет.

Вассерман в программе «Давай поговорим» с колумнистом ФАН Вадимом Манукяном заявил, что считает подобные обвинения слишком преувеличенными. По мнению публициста, первая причина этого — «скандалы нынче в моде».

«Вспомните цепочку сскандалов под лозунгом #metoo. <…> Вторая причина — когда какая-нибудь дама торгует своим телом. Не обязательно за деньги, можно и за другие ништяки. Например, Вайнштейну отдавались за оскороносные роли. А потом она считает: раз получила все, что хотела, тот, под которого она ложилась, больше не нужен. По-моему, и то, и другое доказывает вину не того, кого обвиняют, а того, кто обвиняет», — подчеркнул интеллектуал.

Комментируя ситуацию непосредственно со Скипским, Вассерман предположил, что знаток мог кому-нибудь перейти дорогу, поскольку никаких доказательств представлено не было.

«Я не знаю, кому именно Скипский не понравился, но не верю, что он мог кого-то активно домогаться. Разве что, по нынешней моде, кто-то принял за домогательства одобрительное похлопывание по плечу», — отметил писатель.

Вассерман добавил, что «реакция телеклуба показывает, что там мыслят здраво и не хотят идти на поводу у истеричной толпы». Скипскому, напомним, в итоге удалось вернуться в «Что? Где? Когда?».

Сам Вассерман не может оказаться героем подобных скандалов, поскольку еще в юношестве полностью отказался от секса. Свое решение публицист объяснил недавно тем, что «имел глупость ляпнуть», а обещание нужно держать.

При этом он подчеркнул, что не жалеет о своем решении. Публицист также отметил, что никогда не собирался нарушать принятое им правило, поскольку «слишком ценит свое слово, чтобы ему изменять».

вассерман Что? Где? Когда? скипский meetoo
Комментировать
Самое популярное
Звезду фильма «Москва слезам не верит» Раису Рязанову похоронят рядом с сыном
Шоу-бизнес 43467 15 мая 2021
Звезду фильма «Москва слезам не верит» Раису Рязанову похоронят рядом с сыном
Baijiahao: провокации Японии у российских границ вынудили Москву дать отпор Токио
Армия 38014 15 мая 2021
Baijiahao: провокации Японии у российских границ вынудили Москву дать отпор Токио
Марина Зудина не хотела появляться в шоу «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным
Шоу-бизнес 28071 15 мая 2021
Марина Зудина не хотела появляться в шоу «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным
Французы поддержали решение России о внесении США и Чехии в список недружественных стран
Политика 21732 15 мая 2021
Французы поддержали решение России о внесении США и Чехии в список недружественных стран
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Общество 19390 17 мая 2021
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Все новости / Общество / Вассерман жестко высказался о #metoo, назвав виновниками скандалов женщин
Рейтинг@Mail.ru