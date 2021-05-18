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18 мая 09:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:05
Наука
Столетний водяной клапан Николы Теслы может быть использован в 2021 году
09:05
Технологии
Ученые РФ создали особый преобразователь электроэнергии для космических аппаратов
09:02
Общество
Адвокат Зуй перечислила возможные ситуации для оспаривания завещания в суде
09:00
Общество
Режиссер Шахназаров оценил выход российского боевика «Турист» о событиях в ЦАР
08:58
Происшествия
Экс-супруга чуть не зарубила бывшего мужа топором в Прикамье
08:54
Общество
Что мешает производить и продавать фермерскую продукцию в России, расскажут в «Патриоте»
08:53
Общество
Постоянный звон в ушах может говорить о серьезных заболеваниях
08:50
Происшествия
Житель Ульяновской области зарезал гостя после пьянки и поджег дом
08:48
Общество
Саратовский министр здравоохранения объяснил, почему зарабатывает так много
08:48
Происшествия
Уголовное дело по факту гибели пяти человек в ДТП завели в Красноярском крае
08:47
Происшествия
Труп в зимней одежде нашли в Прикамье в воде
08:45
Общество
Участница Евровидения от России рассказала о карантине в Роттердаме
08:44
Общество
Взыскание долгов в России — наведен ли порядок, расскажут в «Патриоте»
08:42
Экономика
Финляндия сократила импорт нефти РФ из-за перехода на «зеленую» энергетику
08:41
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В Туле открыли звезду в память об актере Василии Лановом
08:37
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Трагедия Robinson: ФАН публикует детали крушения вертолета под Архангельском
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Общество
Российское мороженое завоевало сердца китайцев благодаря Путину
08:33
Политика
Мэр Владивостока Олег Гуменюк уходит со своего поста
08:32
Экономика
Криптовалюта биткоин выросла в цене на пять процентов
08:24
Общество
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В Туле открыли звезду в память об актере Василии Лановом

Общество
В Туле открыли звезду в память об актере Василии Лановом
ТАСС  /  Михаил Терещенко

Тула, 18 мая. В оружейной столице на «Аллее славы» была открыта звезда Василия Ланового. Народный артист СССР снялся во многих военных фильмах. Одна из самых известных любимых многими — картина «Офицеры».

Артист неоднократно бывал в Туле как на фестивалях, так и на творческих встречах. Сегодня по случаю открытия звезды в Тулу приехала вдова Василия Ланового, актриса Ирина Купченко.

«Он приезжал в Тулу не только по приглашению, но и любил побывать здесь просто проезжая мимо. Здесь должен был быть сегодня сам Василий Семенович. Я очень благодарна городу, что его помнят, за то, что появилась звезда на «Аллее славы», а также за возможность существования военного кино. Я испытываю и грусть, и гордость, и удовлетворение», — сказала Ирина Купченко.

Отметим, открытие звезды Василия Ланового состоялось в рамках проходящего с 17 по 22 мая XIX Международного фестиваля военного кино имени Юрия Озерова. Ранее ФАН писал о том, что в Туле пройдет фестиваль военного кино.

 «Аллею славы» звезд военного кино открыли в Туле в 2019 году. Первые памятные таблички на аллее посвятили советскому кинорежиссеру и сценаристу Юрию Озерову, актерам театра и кино Михаилу Ножкину, Сергею Никоненко и Ларисы Голубкиной.

тульская область тула аллея славы василий лановой ирина купченко
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