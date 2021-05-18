В Туле открыли звезду в память об актере Василии Лановом

Тула, 18 мая. В оружейной столице на «Аллее славы» была открыта звезда Василия Ланового. Народный артист СССР снялся во многих военных фильмах. Одна из самых известных любимых многими — картина «Офицеры».

Артист неоднократно бывал в Туле как на фестивалях, так и на творческих встречах. Сегодня по случаю открытия звезды в Тулу приехала вдова Василия Ланового, актриса Ирина Купченко.

«Он приезжал в Тулу не только по приглашению, но и любил побывать здесь просто проезжая мимо. Здесь должен был быть сегодня сам Василий Семенович. Я очень благодарна городу, что его помнят, за то, что появилась звезда на «Аллее славы», а также за возможность существования военного кино. Я испытываю и грусть, и гордость, и удовлетворение», — сказала Ирина Купченко.

Отметим, открытие звезды Василия Ланового состоялось в рамках проходящего с 17 по 22 мая XIX Международного фестиваля военного кино имени Юрия Озерова. Ранее ФАН писал о том, что в Туле пройдет фестиваль военного кино.

«Аллею славы» звезд военного кино открыли в Туле в 2019 году. Первые памятные таблички на аллее посвятили советскому кинорежиссеру и сценаристу Юрию Озерову, актерам театра и кино Михаилу Ножкину, Сергею Никоненко и Ларисы Голубкиной.