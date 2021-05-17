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17 мая 22:30
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:26
Происшествия
Нетаньяху: Израиль продолжит осуществлять удары по объектам ХАМАС в Газе
22:19
Происшествия
Катар сообщил об ударе Израиля по зданию Красного Полумесяца в секторе Газа
22:05
Происшествия
Человек на пути «затормозил» движение на серой ветке московского метро
21:52
Общество
Вассерман жестко высказался о #metoo, назвав виновниками скандалов женщин
21:52
Общество
Калининградец посадил ребенка за руль своего «Мерседеса»
21:36
Весь мир
Высокий уровень подготовки молодых специалистов обеспечит развитие ЦАР
21:31
Весь мир
Жители ЦАР запланировали новую акцию в знак поддержки России
21:30
Весь мир
Тихоокеанская военная коалиция как способ втянуть Европу в войну с Китаем
21:27
Общество
Глава Чечни Кадыров считает себя «пехотинцем» президента РФ Путина
21:23
Политика
«Притворяются российским СМИ»: политический аналитик о провокации «Новой газеты»
21:19
Весь мир
Танцы и восторг: как центральноафриканцы смотрели фильм «Турист»
21:18
Общество
Усиленные меры безопасности введут в Петербурге и Ленобласти из-за ЧЕ-2020
21:13
Происшествия
Расстрелявший семью пензенец был ликвидирован сотрудниками Росгвардии
21:12
Шоу-бизнес
Ксения Собчак резко ответила критикующим ее внешность россиянам
21:11
Политика
Сенатор Сергей Цеков: Американское оружие убивает граждан Украины
21:07
Общество
Аксенов заявил об окончании острой фазы дефицита воды в Крыму
21:03
Общество
Это агония западников: Руслан Осташко о расследовании-провокации «Новой газеты» и ВВС
21:00
Политика
Сможет ли Европарламент признать выборы в Госдуму РФ нелегитимными: мнение политолога
21:00
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Полиция Саудовской Аравии изъяла крупную партию наркотиков
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Высокий уровень подготовки молодых специалистов обеспечит развитие ЦАР

Весь мир
Высокий уровень подготовки молодых специалистов обеспечит развитие ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

В Центральноафриканской Республике состоялся круглый стол, посвященный профессиональному образованию. Организатором мероприятия выступило Министерство труда и занятости. Круглый стол прошел в конференц-зале столичного отеля Ledger.

Главная цель этой встречи заключалась в пересмотре национальных законов, которые касаются области профессионального образования. Необходимо предоставить молодым людям все возможности для обучения, чтобы в будущем они внесли вклад в развитие экономики ЦАР.

Для того, чтобы выяснить, какие специальности наиболее востребованы и что больше всего привлекает студентов, необходимо изучить потребности рынка и всех областей. Круглый стол дал возможность проанализировать все эти возможности и приблизиться к созданию общего взгляда на сферу образования.

Лидер республики Фостен-Арканж Туадера назвал развитие страны главной целью на время второго президентского срока. Однако никакая экономика не может расти без сильного человеческого ресурса. Именно поэтому молодые люди и их обучение являются приоритетной темой, которую обсуждают в правительстве.

Образование в ЦАР возвращается в нормальный режим. Международный институт менеджмента (IIM) объявил, что возобновляет работу. Ранее руководство учреждения вынужденно прекратило занятия на фоне вооруженного конфликта, развязанного конгломератом группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

цар туадера
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