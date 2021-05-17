Высокий уровень подготовки молодых специалистов обеспечит развитие ЦАР

В Центральноафриканской Республике состоялся круглый стол, посвященный профессиональному образованию. Организатором мероприятия выступило Министерство труда и занятости. Круглый стол прошел в конференц-зале столичного отеля Ledger.

Главная цель этой встречи заключалась в пересмотре национальных законов, которые касаются области профессионального образования. Необходимо предоставить молодым людям все возможности для обучения, чтобы в будущем они внесли вклад в развитие экономики ЦАР.

Для того, чтобы выяснить, какие специальности наиболее востребованы и что больше всего привлекает студентов, необходимо изучить потребности рынка и всех областей. Круглый стол дал возможность проанализировать все эти возможности и приблизиться к созданию общего взгляда на сферу образования.

Лидер республики Фостен-Арканж Туадера назвал развитие страны главной целью на время второго президентского срока. Однако никакая экономика не может расти без сильного человеческого ресурса. Именно поэтому молодые люди и их обучение являются приоритетной темой, которую обсуждают в правительстве.

Образование в ЦАР возвращается в нормальный режим. Международный институт менеджмента (IIM) объявил, что возобновляет работу. Ранее руководство учреждения вынужденно прекратило занятия на фоне вооруженного конфликта, развязанного конгломератом группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).