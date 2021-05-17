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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:26
Происшествия
Нетаньяху: Израиль продолжит осуществлять удары по объектам ХАМАС в Газе
22:19
Происшествия
Катар сообщил об ударе Израиля по зданию Красного Полумесяца в секторе Газа
22:05
Происшествия
Человек на пути «затормозил» движение на серой ветке московского метро
21:52
Общество
Вассерман жестко высказался о #metoo, назвав виновниками скандалов женщин
21:52
Общество
Калининградец посадил ребенка за руль своего «Мерседеса»
21:36
Весь мир
Высокий уровень подготовки молодых специалистов обеспечит развитие ЦАР
21:31
Весь мир
Жители ЦАР запланировали новую акцию в знак поддержки России
21:30
Весь мир
Тихоокеанская военная коалиция как способ втянуть Европу в войну с Китаем
21:27
Общество
Глава Чечни Кадыров считает себя «пехотинцем» президента РФ Путина
21:23
Политика
«Притворяются российским СМИ»: политический аналитик о провокации «Новой газеты»
21:19
Весь мир
Танцы и восторг: как центральноафриканцы смотрели фильм «Турист»
21:18
Общество
Усиленные меры безопасности введут в Петербурге и Ленобласти из-за ЧЕ-2020
21:13
Происшествия
Расстрелявший семью пензенец был ликвидирован сотрудниками Росгвардии
21:12
Шоу-бизнес
Ксения Собчак резко ответила критикующим ее внешность россиянам
21:11
Политика
Сенатор Сергей Цеков: Американское оружие убивает граждан Украины
21:07
Общество
Аксенов заявил об окончании острой фазы дефицита воды в Крыму
21:03
Общество
Это агония западников: Руслан Осташко о расследовании-провокации «Новой газеты» и ВВС
21:00
Политика
Сможет ли Европарламент признать выборы в Госдуму РФ нелегитимными: мнение политолога
21:00
Экономика
Германия будет вынуждена брать займы до 2024 года
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Глава Чечни Кадыров считает себя «пехотинцем» президента РФ Путина

  /   Обновлено: 17 мая 2021 21:40
Общество
Глава Чечни Кадыров считает себя «пехотинцем» президента РФ Путина
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Грозный, 17 мая. Поддержка президента России Владимира Путина очень помогла главе Чечни Рамзану Кадырову. Об этом тот заявил в прямом эфире в соцсетях.

Кадыров является «проектом» Путина. Он защищает государство и президента и, не стесняясь, называет себя «пехотинцем, героем России, генералом». Глава Чечни отметил, что именно благодаря Путину республика смогла вернуться к безопасной жизни.

«Я глава Чеченской Республики, у нас есть свой герб и флаг, я избранный глава республики, я пехотинец Путина, я проект, можно сказать, президента. Если бы он не поддержал в самые сложные времена мой народ, может, сегодня было бы по-другому», — сказал Кадыров.

Рамзан Кадыров ранее заявил, что у России уже есть «самый лучший президент в мире», поэтому он не собирается претендовать на этот пост. Глава Чечни назвал себя «рабом Всевышнего и слугой своего народа».

путин кадыров пехотинец
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