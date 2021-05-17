Глава Чечни Кадыров считает себя «пехотинцем» президента РФ Путина

Грозный, 17 мая. Поддержка президента России Владимира Путина очень помогла главе Чечни Рамзану Кадырову. Об этом тот заявил в прямом эфире в соцсетях.

Кадыров является «проектом» Путина. Он защищает государство и президента и, не стесняясь, называет себя «пехотинцем, героем России, генералом». Глава Чечни отметил, что именно благодаря Путину республика смогла вернуться к безопасной жизни.

«Я глава Чеченской Республики, у нас есть свой герб и флаг, я избранный глава республики, я пехотинец Путина, я проект, можно сказать, президента. Если бы он не поддержал в самые сложные времена мой народ, может, сегодня было бы по-другому», — сказал Кадыров.

Рамзан Кадыров ранее заявил, что у России уже есть «самый лучший президент в мире», поэтому он не собирается претендовать на этот пост. Глава Чечни назвал себя «рабом Всевышнего и слугой своего народа».