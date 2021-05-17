Усиленные меры безопасности введут в Петербурге и Ленобласти из-за ЧЕ-2020

Санкт-Петербург, 17 мая. Усиленные меры безопасности будут действовать в Петербурге и Выборгском районе Ленобласти со 2 по 12 июня. Это связано с предстоящими матчами чемпионата Европы по футболу.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Усиленные меры будут действовать на территориях Петербурга, Выборгского района Ленобласти и в прилегающих к ним акваториях. Отвечать за меры безопасности во время проведения турнира будет специально созданный межведомствевнный штаб.

Первый матч в рамках ЧЕ-2020 пройдет в Петербурге 12 июня. На поле встретятся футболисты из России и Бельгии. Следующие матчи в Петербурге пройдут 16 июня, 21 июня и 2 июля.

Польша ранее допустила болельщиков до контрольного матча национальной сборной и команды из России. Товарищеская встреча пройдет на городском стадионе во Вроцлаве 1 июня, посетить ее смогут 10 тысяч человек.