Ксения Собчак резко ответила критикующим ее внешность россиянам

Москва, 17 мая. Телеведущая, журналистка и светская львица Ксения Собчак жестко отреагировала на нелестные отзывы о ее внешности, в том числе о фигуре.

Собчак опубликовала на своей странице в Instagram пляжное фото, на котором она с улыбкой позирует в легком сарафане. После этого светская львица снова попала в заголовки, поскольку подписчики раскритиковали ее фигуру, назвав телеведущую слишком худой.

Журналистка резко ответила критикующим ее внешность россиянам в Instagram-аккаунте. Она продемонстрировала неприличный жест, показав на фото средний палец. В посте Собчак перечислила претензии, которые к ней поступают.

«Слишком худая. Слишком толстая. Слишком накрашенная. Слишком бледная», — написала «блондинка в шоколаде».

По словам ведущей, ее называют то слишком одетой, то чересчур раздетой. От журналистки требуют то похудеть, то поправиться, то надеть другую юбку. Претензии поступают и к профессиональной деятельности Собчак.

«Говори тише. Говори громче. Не снимай про это. Не пиши про то. Не реагируй. Защищайся. Соответствуй. Вписывайся. Прислушивайся», — перечислила знаменитость, «послав» критиков в конце.

Ксения Собчак любит эпатировать публику. Например, она устроила настоящее шоу из своей свадьбы с режиссером Константином Богомоловым. Комментируя церемонию бракосочетания журналистки, актриса Раиса Рязанова предрекла ей развод.