Аксенов заявил об окончании острой фазы дефицита воды в Крыму

Симферополь, 17 мая. Крым преодолел острую фазу нехватки воды для населения. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире канала «Миллет».

По его словам, актуальным остается только вопрос по устойчивому водоснабжению Алушты. Также в планах находится возведения в Крыму двух новых водохранилищ. Одно будет функционировать для потребностей жителей Симферополя, второе – для Алушты.

«Острая фаза сохраняется только в Алуште, где действует режим подачи воды – два утром, три вечером», — заявил глава Крыма.

Как заявил Аксенов, сейчас рассматривается вопрос сбора воды, уходящей в Черное море, для нужд Ялты. Для региона будет построена опреснительная установка.

Ранее Аксенов обещал сообщить результаты исследований пресной воды для Крыма в Азовском море. Факт наличия пресной воды в море был подтвержден специалистами.