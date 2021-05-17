Германия будет вынуждена брать займы до 2024 года

Берлин, 17 мая. Глава экономического ведомства ФРГ заявил, что страна сможет вернуться к механизму «долгового тормоза» только через два-три года.

Чтобы в полной мере поддерживать уровень экономической стабильности и социального обеспечения, Германия будет вынуждена занимать как минимум до 2024 года, заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер в понедельник в ходе интервью газете Rheinische Post.

«Я был бы рад, если бы федеральный министр финансов уже на 2023 год представил разумные предложения о том, как мы вернемся к соблюдению «долгового тормоза», а не к планам повышения налогов», — заявил глава минэкономики ФРГ.

В Германии существует механизм «долгового тормоза», согласно которому в обычное время ФРГ не может занимать более 0,35% от годового ВВП. Экономическая ситуация делает еще острее ситуацию вокруг «Северного потока — 2». Теперь он становится для Берлина жизненно необходимым.