Подросток погиб при падении из окна 13-го этажа в Уфе

Уфа, 17 мая. Трагедия произошла в жилом многоэтажном доме по улице Комсомольской. Четырнадцатилетний мальчик выпал с балкона 13-го этажа.

Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи зафиксировали смерть ребенка. При падении школьник получил несовместимые с жизнью травмы, сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты населения города Уфа.

Все обстоятельства гибели 14-летнего подростка станут известны в ходе проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение. По словам соседей погибшего, мальчик воспитывался в благополучной семье.

Похожий трагичный случай произошел ранее в Самаре. Двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки и погиб на руках матери, писал ФАН.