Сергей Лавров отметил роль России в борьбе с политикой колониализма

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
17 мая 22:29
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:26
Происшествия
Нетаньяху: Израиль продолжит осуществлять удары по объектам ХАМАС в Газе
22:19
Происшествия
Катар сообщил об ударе Израиля по зданию Красного Полумесяца в секторе Газа
22:05
Происшествия
Человек на пути «затормозил» движение на серой ветке московского метро
21:52
Общество
Вассерман жестко высказался о #metoo, назвав виновниками скандалов женщин
21:52
Общество
Калининградец посадил ребенка за руль своего «Мерседеса»
21:36
Весь мир
Высокий уровень подготовки молодых специалистов обеспечит развитие ЦАР
21:31
Весь мир
Жители ЦАР запланировали новую акцию в знак поддержки России
21:30
Весь мир
Тихоокеанская военная коалиция как способ втянуть Европу в войну с Китаем
21:27
Общество
Глава Чечни Кадыров считает себя «пехотинцем» президента РФ Путина
21:23
Политика
«Притворяются российским СМИ»: политический аналитик о провокации «Новой газеты»
21:19
Весь мир
Танцы и восторг: как центральноафриканцы смотрели фильм «Турист»
21:18
Общество
Усиленные меры безопасности введут в Петербурге и Ленобласти из-за ЧЕ-2020
21:13
Происшествия
Расстрелявший семью пензенец был ликвидирован сотрудниками Росгвардии
21:12
Шоу-бизнес
Ксения Собчак резко ответила критикующим ее внешность россиянам
21:11
Политика
Сенатор Сергей Цеков: Американское оружие убивает граждан Украины
21:07
Общество
Аксенов заявил об окончании острой фазы дефицита воды в Крыму
21:03
Общество
Это агония западников: Руслан Осташко о расследовании-провокации «Новой газеты» и ВВС
21:00
Политика
Сможет ли Европарламент признать выборы в Госдуму РФ нелегитимными: мнение политолога
21:00
Экономика
Германия будет вынуждена брать займы до 2024 года
21:00
Весь мир
Полиция Саудовской Аравии изъяла крупную партию наркотиков
Все новости
17 мая 22:29
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:26
Происшествия
Нетаньяху: Израиль продолжит осуществлять удары по объектам ХАМАС в Газе
22:19
Происшествия
Катар сообщил об ударе Израиля по зданию Красного Полумесяца в секторе Газа
22:05
Происшествия
Человек на пути «затормозил» движение на серой ветке московского метро
21:52
Общество
Вассерман жестко высказался о #metoo, назвав виновниками скандалов женщин
21:52
Общество
Калининградец посадил ребенка за руль своего «Мерседеса»
21:36
Весь мир
Высокий уровень подготовки молодых специалистов обеспечит развитие ЦАР
21:31
Весь мир
Жители ЦАР запланировали новую акцию в знак поддержки России
21:30
Весь мир
Тихоокеанская военная коалиция как способ втянуть Европу в войну с Китаем
21:27
Общество
Глава Чечни Кадыров считает себя «пехотинцем» президента РФ Путина
21:23
Политика
«Притворяются российским СМИ»: политический аналитик о провокации «Новой газеты»
21:19
Весь мир
Танцы и восторг: как центральноафриканцы смотрели фильм «Турист»
21:18
Общество
Усиленные меры безопасности введут в Петербурге и Ленобласти из-за ЧЕ-2020
21:13
Происшествия
Расстрелявший семью пензенец был ликвидирован сотрудниками Росгвардии
21:12
Шоу-бизнес
Ксения Собчак резко ответила критикующим ее внешность россиянам
21:11
Политика
Сенатор Сергей Цеков: Американское оружие убивает граждан Украины
21:07
Общество
Аксенов заявил об окончании острой фазы дефицита воды в Крыму
21:03
Общество
Это агония западников: Руслан Осташко о расследовании-провокации «Новой газеты» и ВВС
21:00
Политика
Сможет ли Европарламент признать выборы в Госдуму РФ нелегитимными: мнение политолога
21:00
Экономика
Германия будет вынуждена брать займы до 2024 года
21:00
Весь мир
Полиция Саудовской Аравии изъяла крупную партию наркотиков
Все новости

Сергей Лавров отметил роль России в борьбе с политикой колониализма

Политика
Сергей Лавров отметил роль России в борьбе с политикой колониализма
Пресс-служба МИД РФ

Москва, 17 мая. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поздравил главу МИД Сьерра-Леоне Дэвида Фрэнсиса с 60-летием независимости страны и подчеркнул вклад России в борьбу с колониализмом.

Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из африканской страны сказал, что Россия внесла важный вклад в антиколониальную политику.

«Россия, Советский Союз, в целом наша страна внесли серьезный, я бы сказал, решающий вклад в поддержку борьбы с колониализмом, были инициаторами декларации ООН о предоставлении независимости странам и народам», — заявил Лавров.

Ранее НСН привела слова Лаврова о палестино-израильском конфликте. Дипломат сказал, что Россия осуждает ракетные удары по мирным жителям. По словам главы российского МИД, примирение зависит от доброй воли и договороспособности обеих сторон.

лавров сьерра-леоне колониализм
Комментировать
Самое популярное
Звезду фильма «Москва слезам не верит» Раису Рязанову похоронят рядом с сыном
Шоу-бизнес 43467 15 мая 2021
Звезду фильма «Москва слезам не верит» Раису Рязанову похоронят рядом с сыном
Baijiahao: провокации Японии у российских границ вынудили Москву дать отпор Токио
Армия 38014 15 мая 2021
Baijiahao: провокации Японии у российских границ вынудили Москву дать отпор Токио
Марина Зудина не хотела появляться в шоу «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным
Шоу-бизнес 28071 15 мая 2021
Марина Зудина не хотела появляться в шоу «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным
Французы поддержали решение России о внесении США и Чехии в список недружественных стран
Политика 21732 15 мая 2021
Французы поддержали решение России о внесении США и Чехии в список недружественных стран
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Общество 19390 17 мая 2021
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Все новости / Политика / Сергей Лавров отметил роль России в борьбе с политикой колониализма
Рейтинг@Mail.ru