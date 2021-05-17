Сергей Лавров отметил роль России в борьбе с политикой колониализма

Москва, 17 мая. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поздравил главу МИД Сьерра-Леоне Дэвида Фрэнсиса с 60-летием независимости страны и подчеркнул вклад России в борьбу с колониализмом.

Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из африканской страны сказал, что Россия внесла важный вклад в антиколониальную политику.

«Россия, Советский Союз, в целом наша страна внесли серьезный, я бы сказал, решающий вклад в поддержку борьбы с колониализмом, были инициаторами декларации ООН о предоставлении независимости странам и народам», — заявил Лавров.

Ранее НСН привела слова Лаврова о палестино-израильском конфликте. Дипломат сказал, что Россия осуждает ракетные удары по мирным жителям. По словам главы российского МИД, примирение зависит от доброй воли и договороспособности обеих сторон.