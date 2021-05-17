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17 мая 22:29
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:26
Происшествия
Нетаньяху: Израиль продолжит осуществлять удары по объектам ХАМАС в Газе
22:19
Происшествия
Катар сообщил об ударе Израиля по зданию Красного Полумесяца в секторе Газа
22:05
Происшествия
Человек на пути «затормозил» движение на серой ветке московского метро
21:52
Общество
Вассерман жестко высказался о #metoo, назвав виновниками скандалов женщин
21:52
Общество
Калининградец посадил ребенка за руль своего «Мерседеса»
21:36
Весь мир
Высокий уровень подготовки молодых специалистов обеспечит развитие ЦАР
21:31
Весь мир
Жители ЦАР запланировали новую акцию в знак поддержки России
21:30
Весь мир
Тихоокеанская военная коалиция как способ втянуть Европу в войну с Китаем
21:27
Общество
Глава Чечни Кадыров считает себя «пехотинцем» президента РФ Путина
21:23
Политика
«Притворяются российским СМИ»: политический аналитик о провокации «Новой газеты»
21:19
Весь мир
Танцы и восторг: как центральноафриканцы смотрели фильм «Турист»
21:18
Общество
Усиленные меры безопасности введут в Петербурге и Ленобласти из-за ЧЕ-2020
21:13
Происшествия
Расстрелявший семью пензенец был ликвидирован сотрудниками Росгвардии
21:12
Шоу-бизнес
Ксения Собчак резко ответила критикующим ее внешность россиянам
21:11
Политика
Сенатор Сергей Цеков: Американское оружие убивает граждан Украины
21:07
Общество
Аксенов заявил об окончании острой фазы дефицита воды в Крыму
21:03
Общество
Это агония западников: Руслан Осташко о расследовании-провокации «Новой газеты» и ВВС
21:00
Политика
Сможет ли Европарламент признать выборы в Госдуму РФ нелегитимными: мнение политолога
21:00
Экономика
Германия будет вынуждена брать займы до 2024 года
21:00
Весь мир
Полиция Саудовской Аравии изъяла крупную партию наркотиков
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Народные избранники из Великого Новгорода раскрыли информацию о своем имуществе

Экономика
Народные избранники из Великого Новгорода раскрыли информацию о своем имуществе
Невские Новости  /  Никита Нестеров

Великий Новгород, 17 мая. Депутаты региональной думы Великого Новгорода отчитались о своих доходах в 2020 году. В декларации вошли данные о материальной прибыли, имуществе и активах семей.

Алексей Митюнов, занимающий пост председателя городской думы, в прошлом году заработал суммарно 1,86 млн рублей. Его супруга за тот же срок заработала 0,88 млн рублей. В своем распоряжении Митюнов имеет автомобиль Renault Sandero, треть квартиры, земельный участок и гараж. Последние две позиции в прошлой декларации не числились, сообщают «Невские Новости».

Заместитель председателя думы Алексей Афанасьев отчитался о доходе в 2,45 млн рублей, его жена заработала 0,16 млн рублей. Еще один зампред Новгородской городской думы, Татьяна Яковлева, указала прибыль в 1,39 млн рублей.

Самый высокий показатель дохода предоставил депутат Юрий Бочаров — 126,6 млн рублей. Напротив, меньше всего за «ковидный» 2020 год заработала Анна Черепанова — 0,27 млн рублей. При этом ее супруг Виктор Шалякин задекларировал доход в 7,47 млн рублей.

Депутат Государственной думы Алексей Журавлев ранее обсудил с активистами стоящие перед общественностью Великого Новгорода вопросы. В частности, он выслушал сообщения об оттоке из области квалифицированных специалистов.

депутаты великий новгород доходы декларации о доходах
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Все новости / Экономика / Народные избранники из Великого Новгорода раскрыли информацию о своем имуществе
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