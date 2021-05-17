Народные избранники из Великого Новгорода раскрыли информацию о своем имуществе

Великий Новгород, 17 мая. Депутаты региональной думы Великого Новгорода отчитались о своих доходах в 2020 году. В декларации вошли данные о материальной прибыли, имуществе и активах семей.

Алексей Митюнов, занимающий пост председателя городской думы, в прошлом году заработал суммарно 1,86 млн рублей. Его супруга за тот же срок заработала 0,88 млн рублей. В своем распоряжении Митюнов имеет автомобиль Renault Sandero, треть квартиры, земельный участок и гараж. Последние две позиции в прошлой декларации не числились, сообщают «Невские Новости».

Заместитель председателя думы Алексей Афанасьев отчитался о доходе в 2,45 млн рублей, его жена заработала 0,16 млн рублей. Еще один зампред Новгородской городской думы, Татьяна Яковлева, указала прибыль в 1,39 млн рублей.

Самый высокий показатель дохода предоставил депутат Юрий Бочаров — 126,6 млн рублей. Напротив, меньше всего за «ковидный» 2020 год заработала Анна Черепанова — 0,27 млн рублей. При этом ее супруг Виктор Шалякин задекларировал доход в 7,47 млн рублей.

Депутат Государственной думы Алексей Журавлев ранее обсудил с активистами стоящие перед общественностью Великого Новгорода вопросы. В частности, он выслушал сообщения об оттоке из области квалифицированных специалистов.