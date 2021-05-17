Полина Гагарина откровенно высказалась о пластике груди

Москва, 17 мая. Знаменитая певица Полина Гагарина ответила подписчикам на вопрос о пластической операции. Звезда призналась, почему не готова лечь на стол хирурга ради увеличения груди.

Артистка на своей странице в Instagram устроила полюбившуюся поклонникам рубрику «вопрос-ответ». Поклонники могут задать знаменитости любой вопрос и получить на него ответ. Один из фолловеров решил поинтересоваться у звезды, почему она не сделает себе пластическую операцию груди.

«Люблю спать на животе», — честно сказала 34-летняя певица.

Некоторые интернет-пользователи полюбопытствовали на тему личной жизни певицы, которая в прошлом году развелась с фотографом Дмитрием Исхаковым. Фолловеры допытывались у звезды, когда она вновь пойдет под венец. Отвечать откровенно на этот вопрос Гагарина отказалась, зато повеселила фанатов шуточным ответом.

«Жду подходящей фазы Луны! Солнца во Льве! После дождичка в четверг», — написала поп-исполнительница.

Знаменитость сейчас в разводе. У артистки подрастают двое детей: сын от первого брака с актером Петром Кисловым, дочь Мия — от Исхакова.