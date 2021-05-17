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17 мая 22:29
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:26
Происшествия
Нетаньяху: Израиль продолжит осуществлять удары по объектам ХАМАС в Газе
22:19
Происшествия
Катар сообщил об ударе Израиля по зданию Красного Полумесяца в секторе Газа
22:05
Происшествия
Человек на пути «затормозил» движение на серой ветке московского метро
21:52
Общество
Вассерман жестко высказался о #metoo, назвав виновниками скандалов женщин
21:52
Общество
Калининградец посадил ребенка за руль своего «Мерседеса»
21:36
Весь мир
Высокий уровень подготовки молодых специалистов обеспечит развитие ЦАР
21:31
Весь мир
Жители ЦАР запланировали новую акцию в знак поддержки России
21:30
Весь мир
Тихоокеанская военная коалиция как способ втянуть Европу в войну с Китаем
21:27
Общество
Глава Чечни Кадыров считает себя «пехотинцем» президента РФ Путина
21:23
Политика
«Притворяются российским СМИ»: политический аналитик о провокации «Новой газеты»
21:19
Весь мир
Танцы и восторг: как центральноафриканцы смотрели фильм «Турист»
21:18
Общество
Усиленные меры безопасности введут в Петербурге и Ленобласти из-за ЧЕ-2020
21:13
Происшествия
Расстрелявший семью пензенец был ликвидирован сотрудниками Росгвардии
21:12
Шоу-бизнес
Ксения Собчак резко ответила критикующим ее внешность россиянам
21:11
Политика
Сенатор Сергей Цеков: Американское оружие убивает граждан Украины
21:07
Общество
Аксенов заявил об окончании острой фазы дефицита воды в Крыму
21:03
Общество
Это агония западников: Руслан Осташко о расследовании-провокации «Новой газеты» и ВВС
21:00
Политика
Сможет ли Европарламент признать выборы в Госдуму РФ нелегитимными: мнение политолога
21:00
Экономика
Германия будет вынуждена брать займы до 2024 года
21:00
Весь мир
Полиция Саудовской Аравии изъяла крупную партию наркотиков
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Полина Гагарина откровенно высказалась о пластике груди

Шоу-бизнес
Полина Гагарина откровенно высказалась о пластике груди
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 17 мая. Знаменитая певица Полина Гагарина ответила подписчикам на вопрос о пластической операции. Звезда призналась, почему не готова лечь на стол хирурга ради увеличения груди.

Артистка на своей странице в Instagram устроила полюбившуюся поклонникам рубрику «вопрос-ответ». Поклонники могут задать знаменитости любой вопрос и получить на него ответ. Один из фолловеров решил поинтересоваться у звезды, почему она не сделает себе пластическую операцию груди.

«Люблю спать на животе», — честно сказала 34-летняя певица.

Некоторые интернет-пользователи полюбопытствовали на тему личной жизни певицы, которая в прошлом году развелась с фотографом Дмитрием Исхаковым. Фолловеры допытывались у звезды, когда она вновь пойдет под венец. Отвечать откровенно на этот вопрос Гагарина отказалась, зато повеселила фанатов шуточным ответом.

«Жду подходящей фазы Луны! Солнца во Льве! После дождичка в четверг», — написала поп-исполнительница.

Знаменитость сейчас в разводе. У артистки подрастают двое детей: сын от первого брака с актером Петром Кисловым, дочь Мия — от Исхакова.

соцсети гагарина пластика
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Все новости / Шоу-бизнес / Полина Гагарина откровенно высказалась о пластике груди
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